Lettera di Bianca Atzei a Max Biaggi/ La cantante lascia l'Isola dei Famosi pensando all'ex: le sue parole

Prima di lasciare l'Isola dei Famosi e tronare in Italia, Bianca Atzei decide di scrivere una lettera al noto ex, il pilota Max Biaggi. Ecco le sue parole

16 aprile 2018 Anna Montesano

Bianca Atzei e Max Biaggi

È arrivato per Bianca Atzei il momento di tirare le somme di questa avventura all'Isola dei Famosi e soprattutto di quanto questa l'abbia cambiata. La cantante è approdata in Honduras con il cuore a pezzi, dopo la fine di una lunga e bellissima storia d'amore - che lei definiva favola - con Max Biaggi e conclude questa sua avventura, durata quasi 90 giorni, proprio pensando a lui. Prima di lasciare la bellissima Isola che l'ha accolta per tre mesi, Bianca Atzei decide di scrivere una lunga e sentita lettera, dedicata proprio al pilota che per anni è stato il suo fidanzato e che di recente ha vissuto un terribile momento, causato da un grave incidente. È stato proprio lui a chiudere la storia con la cantante che, ancora oggi, ammette di soffrire per questa improvvisa rottura.

LE PAROLE DI BIANCA ATZEI PER MAX BIAGGI

È per questo che, prima di lasciare l'Isola dei Famosi, Bianca Atzei scrive questa lettera che però non legge e, anzi, affida al mare, come a voler lasciare in Honduras quel dolore e ripartire con un nuovo capitolo proprio da lì. Queste le sue dichiarazioni in merito: "C'è una lettera che non ho mai scritto e che vorrei scrivere. - esordisce la cantante - La persona a cui mi riferisco sa perfettamente quello che penso e quello che c'è nel mio cuore, perché bisogna sempre credere nell'amore, a prescindere dalla sofferenza che puoi provare. dal sentire un cuore rotto che non passa in tre mesi. - così conclude con un buon proposito - Comunque sia voglio crederci, perché l'amore è la cosa più bella del mondo, l'amore muove il mondo".

BIANCA PRONTA A UN NUOVO AMORE?

Non sembra aver dimenticato Max Biaggi la bella Bianca Atzei, che questa sera si giocherà la finale dell'Isola dei Famosi e potrebbe essere proprio lei la vincitrice del reality. Bianca, d'altronde, in più occasioni ha versato lacrime, in Honduras, ripensando all'ex, palesando che l'amore per lui non fosse svanito. Ma la lettera è servita a chiudere per sempre questo capitolo? Sembra che con questa, la cantante abbia voluto voltare pagina, tornando a credere nell'amore.

© Riproduzione Riservata.