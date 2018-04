Limor Kashanian, chi è la sorella di Jonathan/ Sorpresa nella finale dell'Isola dei Famosi 2018?

Chi è Limor Kashanian? La sorella di Jonathan Kashanian, naufrago dell'Isola dei Famosi 2018, potrebbe essere in studio per fare una sorpresa al fratello per la finalissima

16 aprile 2018 Anna Montesano

Jonathan Kashanian

È una serata molto importante, questa, per Jonathan Kashanian. Il naufrago è rientrato in Italia dopo l'avventura all'Isola dei Famosi che, questa sera, giunge al termine con una finale che sarà ricca di sorprese. Jonathan è però in nomination con Francesca Cipriani e soltanto dopo averla battuta al televoto potrà accedere alla vera e propria finale. Intanto potrebbero però arrivare per lui delle bellissime e commoventi sorprese. Se in Honduras ha avuto la possibilità di poter riabbracciare sua madre e prendere il the con lei; in Italia Jonathan potrebbe rivedere sua sorella. Lei si chiama Limor Kashanian ed è la sua unica sorella, che Jonathan a quanto pare non vede da un bel po' di tempo. Limor, infatti, vive in Israele che è il paese natio del naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 nonché ex gieffino.

LIMOR IN ITALIA PER UNA SORPRESA AL FRATELLO JONATHAN?

Per chi infatti non lo sapesse, Jonathan è figlio di genitori ebrei iraniani, emigrati a Milano quando lui aveva 3 anni. Non è figlio unico, come abbiamo già detto, in quanto ha una sorella, Limor, che vive in Israele e ha 43 anni e due fratelli, Alon e Yaron. Jonathan è, infatti, di religione ebraica, ma non è osservante, anche se all'Isola lo abbiamo visto in più di un'occasione immerso nella preghiera. Questa sera, prima di conoscere il suo destino all'Isola dei Famosi, Jonathan potrebbe proprio riabbracciare sua sorella Limor e godere, dopo tanto tempo, della sua presenza, per di più alla fine di un percorso durato quasi 90 giorni in Honduras.

© Riproduzione Riservata.