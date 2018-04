Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne: torna in studio e critica il fratello di Sara

Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: il corteggiatore di Sara Affi Fella torna nello studio del trono classico ma critica il fratello della tronista che lo ha offeso sui social.

16 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Lorenzo Riccardi

Al trono classico di Uomini e Donne i riflettori sono puntati su Lorenzo Riccardi. Oggi, lunedì 16 aprile, viene mostrato cosa è successo dopo la l’ultima puntata in cui il corteggiatore aveva lasciato lo studio dopo aver visto il bacio tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Sara raggiunge il ragazzo in camerino ma lui le sbatte più volte la porta in faccia e si chiude in bagno. Tra le lacrime, Lorenzo dice che non tornerà. Sara decide di andare a Milano per parlare con lui, ma Lorenzo la tratta in malo modo e resta fermo sulla sua posizione. Sara gli fa ascoltare “Ti avrei voluto dire” di Federica Carta ma Lorenzo non si lascia commuovere e la tronista se ne va. In studio Sara chiede se Lorenzo è in studio, ma Maria De Filippi dice di no. Sara ci resta male e la conduttrice svela che si tratta di uno scherzo: Lorenzo è tornato e si trova dietro le quinte. In studio però Lorenzo si lamenta di un post su Instagram che ha scritto il fratello - minorenne - di Sara e di alcune amiche della tronista che lo prendono in giro sui social. La tronista si dispiace che Lorenzo abbia tirato fuori questa cosa e anche Maria riprende il corteggiatore per l’atteggiamento poco carino.

Lorenzo dirà di no a Sara?

Secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, Sara e Lorenzo si guardavano spesso durante la registrazione, mentre Gianni Sperti è rimasto molto colpito dalla passione tra i due: “Ti travolge e ti ti fa venire la pelle d’oca”, dice l’opinionista in studio”. Nonostante tutto Lorenzo dice che se Sara avesse scelto ogg, lui le avrebbe detto di “no” perché non è un ipocrita e perché ha dato un peso importante al secondo bacio con Luigi. Alla fine però Lorenzo chiede di poter ballare con la tronista… Nelle ultime ore è apparsa sui social una foto di Lorenzo Riccardi a casa di Fabrizio Corona: “E dopo Lorenzo con Fabrizio Corona credo che è giunto il momento di fare terminare questi troni. #uominiedonne”, ha scritto un utente su Twitter mentre altri insinuano il dubbio che il ragazzo non sia davvero interessato a Sara…

