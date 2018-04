Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne: il corteggiatore non ha possibilità con Sara?

Luigi Mastroianni a Uomini e Donne: il corteggiatore siciliano continua a conoscere Sara Affi Fella, ma il web è certo che la tronsta scelgierà il rivale Lorenzo Riccardi.

16 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Luigi Mastroianni

Sara Affi Fella, tronista di Uomini e Donne, ormai ha solo due corteggiatori Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Se il primo si è fatto subito notare per il suo temperamento e per la sua indecisione tra le due troniste, il siciliano è molto apprezzato sui social per la sua dolcezza, confermata dall’esterna che andrà in onda oggi pomeriggio. L’esterna di Sara e Luigi si svolge in riva al lago. I due sono distesi su un prato sotto una coperta. Chiacchierano un po’ e poi Luigi dice di essere pronto a uscire con lei e le fa ascoltare una canzone “La cura” cantata da Fiorella Mannoia. Sul lago, poi, appare una baca con la scritta “Avrò cura di te”. Tra i due non scatta un nuovo bacio, ma Sara conferma che Luigi le dà molta sicurezza. In studio non mancheranno le discussioni: dopo aver visto le esterne di Sara e Lorenzo, Luigi rinfaccerà alla tronista di non aver fatto lo stesso per lui, suscitando la piccata reazione di Sara.

Luigi scaricato da Sara?

Sui social le fan di Luigi Mastroianni sono certe che Sara sceglierà Lorenzo: “Più riguardo le anticipazioni più mi convinco che Giordano e anche Luigi prenderanno un palo gigante. Che tristezza” e “Vedendo le anticipazioni mi viene solo da dire LUIGI ABBANDONA QUELLO STUDIO E CORTEGGIAMI. ACCONTENTATI DI ME TI PREGO”, hanno twittato due ragazze. Ma non manca chi fa il tifo per Lorenzo: “Vorrei far notare che l'ex di Sara, Nicola, manda solo frecciatine a Lorenzo e mai a Luigi. Anche lui ha capito che Sara e interessata solo a Lorenzo” e “Sara che dice a Luigi che le dà sicurezza... ma a 20 anni ti vuoi accontentare solo della sicurezza? Fatti travolgere da un amore folle e passionale come quello con Lorenzo!”. Nella puntata di oggi del trono classico Luigi cerca di mettere in contatto il suo amico Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, ma senza successo.

