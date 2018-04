MARA VENIER / È lei la voce dei telespettatori: i sospetti e le sue battutine hot (Isola dei famosi 2018)

Mara Venier sarà presente in qualità di opinionista nell'ultima puntata de L'Isola dei famosi in onda questa sera: le sue frecciatine ai concorrenti e il siparietto hot.

16 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Mara Venier ha rappresentato una ventata d'aria fresca nella tredicesima edizione de L'Isola dei famosi che si concluderà questa sera con l'attesissima finalissima. L'opinionista, al fianco del collega Daniele Bossari e della conduttrice Alessia Marcuzzi, è spesso stata portavoce dei pensieri degli italiani, insinuando anche qualche velato dubbio sull'onestà dei concorrenti o sulla veridicità del programma. Nulla di ecclatante, ben si intende, ma la conduttrice veneta non ha esitato a dire la sua ogni qual volta si è presentata davanti ai suoi occhi una situazione poco chiara. Ne è stato un esempio, quanto accaduto nella diretta dello scorso lunedì, quando Mara ha lanciato qualche critica agli auturi, colpevoli di non avere rispettato le promesse fatte in merito all'ultima settimana in Honduras dei concorrenti ancora in gara: "Ma non era la settimana della pace? Ma allora cosa ci fate vedere nei daytime?!".

L'ACCUSA A BIANCA ATZEI

Nella semifinale de L'Isola dei famosi andata in onda lo scorso lunedì, Mara Venier ha lanciato anche delle accuse (non troppo velate) a Bianca Atzei, colpevole a suo avviso di piangere e lamentarsi troppo. Un punto di vista, chiamato in causa in precedenza da Rosa Perrotta e Francesca Cipriani (anche se con parole fin troppo esplicite), ma che la Mara nazionale ha voluto rimarcare notando come non ci sia stato nessun miglioramento caratteriale nella cantante durante il suo soggiorno in Honduras. Tutto ha avuto inizio quando Bianca ha deciso di nominare Jonathan, non prima di avere ascoltato i consigli di Alessia Mancini. Un fatto che ha scatenato il rimprovero della Venier: "Te l'ha dovuto ordinare Alessia? Non sai decidere da sola". In presenza delle nuove rimostranze della Atzei, con tanto di nuove lacrime, l'opinionista veneta le ha quindi mandato una frecciatina: "Abbiamo capito! Basta che non ti metti a piangere".

IL SIPARIETTO TRASH CON DANIELE BOSSARI

Mara Venier e le sue battute schiette sono fatto noto ai telespettatori de L'Isola dei famosi che lo scorso lunedì si sono divertiti anche grazie ad un siparietto trash che l'ha vista protagonista. L'abito da lei indossato, un tailleur con gonna corta di paillettes rosa, le ha dato del filo da torcere fin dall'inizio della puntata, con diverse sistemazioni da lei effettuate davanti alle telecamere. Ma dopo qualche ora di diretta, complice stanchezza e noia, Daniele Bossari si è espresso sulla questione, lanciandole una frecciatina decisamente piccante: "Da qui vedo una prospettiva Basic Instinct, quando accavalli le gambe si vede tutto". Inevitabile la reazione della Venier, che ha ribattuto: "Daniele, ma che fai, guardi la zia? Sposta lo sguardo! Potrei essere tua mamma". Anche Alessia Marcuzzi ha rimproverato il collego, con un divertente: "Ma Daniele cosa guardi? Filippa, mi dispiace...".

