Massimo Giletti, ragazza urla in diretta: "Non le permetto di offenderci/ Video, la reazione a Non è l'arena

Massimo Giletti alle prese con un imprevisto a Non è l'Arena: una ragazza, durante la diretta da Palermo, si scaglia contro il conduttore, il video della sua reazione.

16 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Massimo Giletti

E’ stata una diretta decisamente movimentata quella di ieri sera di Non è l’Arena. Massimo Giletti è tornato ad occuparsi del caso delle sorelle Irene, Ina e Anna Napoli che, da dodici anni, sono vittime di intimidazioni da parte della mafia. Dopo la morte del padre, la criminalità organizzata era convinta d’impossessarsi dell’azienda agricola delle sorelle Napoli che, però, hanno deciso di portare avanti il lavoro del padre senza piegarsi alla mafia. Una vita d’inferno, però, quella delle sorelle Napoli di cui, da qualche tempo, si sta occupando Massimo Giletti all’interno di Non è l’arena per aiutarle a risolvere la situazione e richiamare l’attenzione delle istituzioni. Le sorelle Napoli sono state ospiti di Giletti anche nella scorsa puntata di Non è l’arena. In collegamento dalla loro casa, hanno ribadito le difficoltà che, ogni giorno, incontrano nel portare avanti la loro azienda. Il collegamento con Palermo è stato infuocato quando una ragazza si è scagliata contro il conduttore di Non è l’arena.

MASSIMO GILETTI, LE URLA DELLA RAGAZZA IN DIRETTA

Durante il collegamento con le sorelle Napoli, una ragazza che si è presentata ai microfoni di Non è l’arena come vicepresidente della consulta giovanile di Palermo, ha urlato contro Massimo Giletti dando vita ad un battibecco con il conduttore. “Dooottor Gileeetti, dooottoooor Giletti, ascolti. Non le permetto di offendermi" – afferma la ragazza a cui il conduttore replica - "Quando è andata a dare solidarietà a quelle donne?". "L'indomani della trasmissione risponde la ragazza". Giletti sbotta con tutta la sua tranquillità: "Undici anni prima no? Otto anni prima no? Prima dove eravate?". La ragazza, sempre più furiosa, urla ancora di più: "Sileeeeeenzio. I processi si fanno nei tribunali, non nei talk-show. Non voglio infangato il nome del mio paese". Cliccate qui per vedere il video.

