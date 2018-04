Milly Carlucci, Ballando/ “Barbara d’Urso non verrà! Maria De Filippi? Mi ha fatto male vederla in Rai”

Milly Carlucci, Ballando con le stelle 2018: La conduttrice svela, “Barbara d’Urso non verrà! Maria De Filippi? Mi ha fatto male vederla in Rai” e su Fabrizio Frizzi ricorda...

16 aprile 2018 Valentina Gambino

Milly Carlucci

Alessandra Menzani ha intervistato Milly Carlucci tra le pagine di Libero. La regina del sabato sera, si scontra ogni volta con le puntate di Amici, in onda con il suo serale sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Ballando con le stelle però, tiene "botta" e regge in maniera ottimale il confronto, tra polemiche e anche qualche piccolo incidente di percorso. La domanda d'apertura naturalmente riguarda l'amico Fabrizio Frizzi e la diretta nonostante la ferita aperta: "Avrei preferito non farlo - esordisce Milly - il dolore collettivo è stato immenso, è successo qualcosa che nessuno si aspettava". Ognuno nella vita ha dei lutti e normalmente il lavoro aiuta e così si è deciso di proseguire con lo show. La prima ora di spettacolo però, non è andata al meglio: "non eravamo solo sottotono, ma proprio senza fiato", confessa la conduttrice. Nel frattempo, ci sono tante idee in cantiere nel suo ricordo ma la decisione finale spetta - ovviamente - alla Rai: "se ne parlerà la prossima stagione, questa sta finendo. Per fare una cosa bella ci vuole tempo. Anche intitolare gli studi Dear a lui è una grande idea, come lo è stata quella di titolare il teatro delle vittorie a Bibi Ballandi che non c'è più".

Milly Carlucci, Ballando: da Ciacci al litigio Lucarelli-Bova

Ballando con le stelle nel frattempo, va avanti a gonfie vele, nonostante i momenti di crisi come quello di Giovanni Ciacci. Milly Carlucci racconta che lo stylist è molto emotivo e sensibile. Portare in scena il ballo formato da una coppia dello stesso sesso, ha avuto un grande impatto sul pubblico e su di lui una forte responsabilità anche emotiva. "Siamo orgogliosi di avere affrontato il tema - prosegue la Carlucci - ma hanno scritto cose tremende, sui giornali e sui social, che sanno essere luoghi orribili. Noi che facciamo tv di solito non leggiamo tutte le critiche, Giovanni invece ha avuto l'ingenuità di farlo e non ha retto", svela Milly. Ecco perchè l'esperto di moda di Detto Fatto, si era sentito proprio travolto dall'ansia. E su Raoul Bova che avrebbe verbalmente aggredito Selvaggia Lucarelli nel dietro le quinte risponde: "Non ho vissuto questa cosa e non ho indagato più di tanto, adesso la mia apprensione è per Francisco Porcella, il concorrente che si è lussato la clavicola". L'incidente è accaduto perchè il surfista ha avuto la "bella idea" di andare a fare snowboard e tagliandogli la strada è finito in un fosso.

“Barbara d’Urso? Non verrà!” e su Fazio-De Filippi…

Per quanto riguarda la lettera degli avvocati di Tavares contro Gessica Notaro: "Siamo indignati" afferma Milly Carlucci. Poi racconta di essersi dispiaciuta per l'ospitata di Maria De Filippi da Fabio Fazio: "Di lui ho stima, ma la tempistica... insomma noi stiamo andando in onda! Avere visto Maria sulla nostra rete ci ha fatto restare male". Sulla gara degli ascolti la conduttrice di Ballando svela anche di non essere in concorrenza con Canale 5. “Non siamo in concorrenza con Canale 5, la concorrenza non la fanno i programmi semmai l’azienda". E su Barbara d'Urso ballerina per una notte conferma l’assenza: "Avevamo accarezzato l’idea ma poi è andata diversamente: ha tanti impegni adesso anche il Grande Fratello". Per quanto riguarda le ultime critiche di Aldo Grasso che l'ha definita spietata, fredda e una macchina da guerra rivela di essere l'esatto contrario. Mentre in esclusiva, confessa che il prossimo 28 aprile vedremo nel ruolo di ballerina per una notte Suor Cristina, ex vincitrice di The Voice Of Italy che ultimamente ha anche curato un toccante servizio per Le Iene Show.

© Riproduzione Riservata.