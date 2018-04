PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 16 aprile 2018: i Gemelli crescono, Pesci nervosi

16 aprile 2018 Matteo Fantozzi

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 16 APRILE 2018

Ora è il momento di andare a vedere i segni nel dettaglio seguendo sempre l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Partiamo dai segni zodiacali di Ariete e Toro. Ariete: continua il transito del Sole nel segno che insieme a quello di Mercurio è fonte di nuove prospettive e buone idee. Attenzione però a Saturno che è dissonante e che per ora porrà un giudizio e limitazioni su questi progetti. In amore si deve porre sempre una certa attenzione, soprattutto a quelle part time che sembreranno molto intriganti. Toro: questa fine di aprile per il segno sarà più importante. Rispetto alle settimane precedenti, ora ci si sente meglio anche fisicamente. Per la fine del mese e l'inizio di maggio si prospetta anche la possibilità di una serie di vantaggi. Sicuramente sarà importante arrivare a questi appuntamenti preparati e pronti a sfruttare le occasioni che vengono poste dal destino.

PESCI NERVOSI, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere da vicino i segni che si possono considerare né carne né pesce andando ad analizzare l'oroscopo fatto da Paolo Fox a I Fatti Vostri. La Bilancia potrebbe sospendere in questo momento una collaborazione professionale e questo potrebbe essere chiamato ad aprire nuove strade che non è detto siano facili da affrontare. Lo Scorpione è in una situazione davvero di grande fatica e non riesce a trovare una soluzione anche se c'è da dire che servono assolutamente delle risposte il prima possibile. Bisogna fare molta attenzione all'amore, nel campo sentimentale potrebbero accadere delle situazioni molto complesse da affrontare. L'Acquario vive un momento particolare, non che sia per forza negativo ma comunque si deve stare attenti a diverse situazioni che possono portare a discutere con persone a cui si tiene molto. I Pesci sono nervosi e devono superare un momento in cui molte cose hanno creato stress e preoccupazione.

CRESCITA PERSONALE PER I GEMELLI, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, lunedì 16 aprile 2018, parte dai top e flop seguendo quanto raccontato da Paolo Fox a I Fatti Vostri. Come ogni giorno il noto astrologo ha tenuto la rubrica Latte e Stelle. I Gemelli vivono una grande crescita personale in questo momento. Quelle come oggi saranno giornate molto positive che potrebbero regalare dei sorrisi e anche qualche soddisfazione. Bisogna avere pazienza però dal punto di vista economico. Il Leone invece è agitato e soprattutto insoddisfatto dall'ambito del lavoro dove le cose non stanno andando affatto bene. Bisogna fare attenzione alle polemiche, perché si rischia di vivere delle complicazioni non facili da gestire. Alcuni vogliono alzarsi e migliorare, altri invece si buttano giù. Settimana questa molto positiva per il Cancro che potrebbe riuscire a trovare delle soluzioni. Si è davvero molto convinti e felici delle persone che si frequentano.

