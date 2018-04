POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso tra Isola de famosi e Grande Fratello

Oggi, lunedì 16 aprile, alle 17.10 su Canale 5 va in onda la prima puntata della settimana di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso da Roma.

16 aprile 2018 Redazione

Barbara D'Urso

È iniziata una settimana importante per Barbara D’Urso che da domani torna a condurre il Grande Fratello, giunto alla sua quindicesima edizione. Ieri Carmelita ha condotto come ogni domenica il suo Domenica live che ha conquistato 2.370.000 spettatori con il 13.5% di share nella presentazione, 2.548.000 (15.6%) in Politica e Attualità, 2.869.000 (18.7%) nelle Storie, 3.147.000 (21.6%) nella prima parte, 3.558.000 (22.9%) nella seconda e 2.603.000 (16.1%) nell’Ultima Sorpresa. Immancabili i ringraziamenti social della conduttrice: “Buongiorno! Ieri un nuovo BOOM di ascolti per Domenica Live! Picchi di 4 milioni di spettatori e del 25% di share!! Si vola sopra tutti arrivando a un distacco incredibile di 17 punti da tutte le altre reti! Grazie! E domani inizia il GF!”, ha scritto la D’Urso. Oggi alle 17.10 sarà in onda da Roma con una nuova puntata di Pomeriggio 5.

Spazio all'Isola dei Famosi e Grande Fratello

Da domani quindi Barbara D’Urso condurrà ben tre programmi e oggi nella conferenza stampa del GF ha rivelato il suo segreto: “Seguo un protocollo alcalino, è la mia droga: la mattina prendo limone, miele di castagne, cannella e bicarbonato”. Molto probabilmente la puntata di oggi di Pomeriggio 5 si dividerà tra Isola dei famosi, che si concluderà questa sera, e Grande Fratello. Settimana scorsa nel suo salotto pomeridiano, la conduttrice ha rivelato i nomi di tre concorrenti del reality: Filippo Contri, Simone Poccia e Valerio Logrieco, ribattezzati ‘i super boni’ da Barbara d’Urso. Questa mattina in conferenza stampa sono stati introdotti altri concorrenti (17 in totale): Lucia, Lucia Bramieri (moglie di Cesare, figlio di Gino Bramieri) e Alberto. I nuovi inquilini della casa di contenderanno un montepremi da 100 mila euro.

© Riproduzione Riservata.