Proposta di Matrimonio Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta/ Video, si sposano! (Isola dei Famosi)

Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta, proposta di matrimonio all'Isola dei Famosi 2018. "Sei tu tutto quello che voglio e di cui ho bisogno e soprattutto che nulla ha senso se non ci sei"

16 aprile 2018 - agg. 16 aprile 2018, 23.24 Anna Montesano

Proposta di Matrimonio Pietro e Rosa

Romanticismo alle stelle nella finale dell'Isola dei Famosi 2018. Oltre alle prove e alle nomination per la proclamazione del vincitore, arriva anche una proposta di matrimonio. A riceverla è la bellissima Rosa Perrotta, che oggi torna in studio dopo essere stata eliminata la scorsa puntata. Dopo la consueta chiacchierata con Alessia Marcuzzi ecco fare il suo ingresso, direttamente dalle scale, Pietro Tartaglione. Dopo baci, abbracci ed emozione generale per l'incontro che avviene dopo tre mesi, Alessia Marcuzzi chiede una seduta speciale per Rosa che, da ex tronista di Uomini e Donne, non può che essere un trono. Di fronte a lei Pietro che, emozionatissimo, inizia un romantico monologo.

ROSA E PIETRO PRESTO SPOSI: LA PROPOSTA ALL'ISOLA

"Che succede? Succede che io avrei un'infinità di cose da dirti però ho dimenticato tutto perché l'emozione in questo momento è indescrivibile. - esordisce Pietro Tartaglione di fronte alla sua Rosa; e continua - Quello che non ho dimenticato è che in questi mesi, questa lontananza, questo vuoto incolmabile che mi sono portato tutti i giorni mi conferma che sei tu tutto quello che voglio e di cui ho bisogno e soprattutto che nulla ha senso se non ci sei tu accanto a me. Ed è per questo che - si inginocchia - Rosa, mi vuoi sposare?" La Perrotta è senza parole mentre il pubblico nello studio dell'Isola dei Famosi si lascia andare ad un boato di sorpresa e c'è anche chi prende il cellulare per filmare la scena. Rosa allora: "Amore ma tu sei pazzo, ma certo che si". Scocca il bacio ed è anello al dito! (Clicca qui per il video)

