Rita De Michele, mamma di Francesca Cipriani/ Tifo per la figlia dopo un passato doloroso (Isola dei Famosi)

Rita De Michele, mamma di Francesca Cipriani, Il tifo per la figlia dopo un passato doloroso raccontato a Pomeriggio 5 e Domenica Live, (Isola dei Famosi).

16 aprile 2018 Valentina Gambino

La mamma di Francesca Cipriani

Rita De Michele, mamma di Francesca Cipriani, anche questa sera sarà presente in prima fila per tifare la figlia, tra i finalisti dell'Isola dei Famosi 2018. E mentre l'ex Pupa cerca di scippare la vittoria del programma un po' a tutti, non sa che la madre ha rivelato degli accadimenti molto dolorosi riguardo il suo passato. Il direttore di Nuovo per esempio, durante una puntata di Pomeriggio 5, ha letto le perizie psichiatriche condotte sulla showgirl prima che volasse verso l'Honduras: "la signorina Francesca Cipriani, di anni 27, presenta una sintomatologia psicopatologica caratterizzata da ansia, depressione, ritiro sociale e blocco dell’attività lavorativa", si evidenziava nella prima mentre la seconda faceva riferimento ad un intervento ai glutei di alcuni anni fa: "L’esperienza vissuta, riferita narcisistica, costituisce il presupposto causale del permanente disturbo di adattamento. Si giunge così alla valutazione di un danno psichico di almeno il 6%". Proprio la mamma della Cipriani, aveva chiesto a Riccardo Signoretti di divulgare tali informazioni: “La mamma mi ha detto che dopo l’operazione ai glutei, Francesca ha cominciato a soffrire di attacchi di panico e ansia".

La mamma di Francesca Cipriani: i dolorosi segreti della figlia

Di seguito, Rita De Michele ha rivelato altri dolorosi accadimenti della vita di Francesca Cipriani, la figlia che gareggia questa sera per vincere la 13esima edizione de L'Isola dei Famosi 2018. Tra le pagine di Spy, aveva confessato che da ragazzina l'ex Pupa è stata vittima dei bulli: "I suoi attacchi di panico sono sicuramente dovuti alle insicurezze che quegli episodi le hanno creato" ha detto. Poi quando aveva 19 anni, un altro doloroso tassello della sua vita: "Subito dopo le superiori, quando aveva 19 anni, Francesca cominciò a lavorare come commessa in un negozio. Il suo datore di lavoro, che aveva 30 anni e due figli, per lei era come un padre" ha raccontato la mamma della Cipriani. "Una sera, però, si ritrovò da sola con quest’uomo all’interno del negozio. Verso l’orario di chiusura lui la chiuse dentro e cominciò a metterle le mani addosso e la molestò". E sugli interventi chirurgici la madre dell’ex Pupa non ha dubbi: "Ogni volta che va sotto i ferri per un intervento chirurgico mi toglie dieci anni di vita. Mi auguro che sull’Isola cambi idea e che torni con più sicurezza verso se stessa. Anche perché a me piace di più così com’è, senza trucco".

© Riproduzione Riservata.