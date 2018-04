SFIDA NELLA CITTA' MORTA/ Su Rai Movie il film con Robert Taylor (oggi, 16 aprile 2018)

Sfida nella città morta, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 16 aprile 2018. Nel cast: Robert Taylor, Richard Widmark, alla regia John Sturges. La trama del film nel dettaglio.

16 aprile 2018 Cinzia Costa

il film western in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ROBERT TAYLOR

Sfida nella città morta, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 16 aprile 2018 alle ore 21.10. Una pellicola di genere western che è stata affidata alla regia di John Sturges, la pellicola ha inoltre potuto contare sull'interpretazione di grandi personaggi del mondo cinematografico americano degli anni 60 come Robert Taylor, Richard Widmark, Patricia Owens, Robert Middleton, Henry Silva e DeForest Kelley. Con una trama che rispecchiò il più tradizionale dei copioni western, Sfida nella città morta è interamente tratto dall'omonimo romanzo scritto da Marvin Albert, scrittore statunitense le cui opere hanno spesso ispirato il mondo di Hollywood, come ad esempio GLi intoccabili. Il regista John Sturges è particolarmente famoso a livello internazionale per aver diretto film del calibro di L'ora delle pistole - Vendetta all'O.K. Corral, Valdez, il mezzosangue e È una sporca faccenda, tenente Parker. L'attore protagonista, Robert Taylor, è invece famoso per aver preso parte a produzione cinematografiche come I cavalieri della Tavola Rotonda, Il prezzo del dovere e Donne verso l'ignoto. Ma adesso, ecco in breve la trama del film nel dettaglio.

SFIDA NELLA CITTA' MORTA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Jake Wade, sceriffo esperto ed appassionato del suo lavoro, mantiene con successo l'ordine in un piccolo centro messicano. Quando scopre che un suo vecchio amico e collega, Clint Hollister, sta per essere giustiziato in una cittadina poco distante, decide di intervenire per tentare di salvarlo. Jake riesce nel suo intento e dopo aver salvato Clint, quest'ultimo gli svela che parte dei proventi di una loro precedente rapina, sono nascosti in una città non molto lontana. Nel corso del loro viaggio, però, saranno costretti ad affrontare molte difficoltà, tra cui un agguato da parte di una tribù indiana.

© Riproduzione Riservata.