STEFANO DE MARTINO/ Dalla tragedia in hotel alla nostalgia per il figlio Santiago (Isola dei Famosi)

Stefano De Martino conclude questa sera il suo ruolo di inviato de L'Isola dei famosi: il suo percorso caratterizzato dalla nostalgia di casa e da una tragedia.

16 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino

Stefano De Martino concluderà questa sera il suo lungo impegno in qualità di inviato per L'Isola dei famosi 2018. Un percorso che è durato più del previsto e che non gli ha permesso di essere presente al quinto compleanno del figlio Santiago, nato dalla sua relazione con la modella Belen Rodriguez. Il ballerino non si è comunque dimenticato di lui e gli ha riservato un ricordo nell'apertura della semifinale andata in onda lo scorso lunedì. Con un cartello con scritto 'Auguri Santi', l'inviato ha confermato di tenere molto al suo bambino che sarà la prima persona che incontrerà non appena farà ritorno in Italia. Il suo gesto è stato apprezzato anche dall'ex moglie Belen, con la quale i rapporti sono tornati ad essere molto sereni fin dalla scorsa estate. La showgirl argentina ha pubblicato, infatti, una Instagram Story proprio dedicata agli auguri in diretta del suo ex marito al figlio Santiago.

STEFANO DE MARTINO E IL SUO PERCORSO IN SALITA

Il ruolo di inviato di Stefano De Martino a L'Isola dei famosi 2018 è stato contrassegnato da diversi alti e bassi. Non sempre è stato pronto e reattivo durante i collegamenti in Honduras, rendendosi protagonista anche di diverse sviste nello sviluppo delle prove alle quali sono stati sottoposti i naufraghi. Le critiche nei suoi confronti non sono mancate, tanto che in passato è persino circolata la voce che potesse essere sostituito in corsa da qualche volto di maggiore esperienza. Il più scettico nei suoi confronti è stato il suo predecessore Stefano Bettarini, che gli ha riservato diverse frecciatine, accusandolo di non essere abbastanza sciolto e di non mettere abbastanza in mostra il suo corpo atletico. Polemiche che comunque sembrano essere scemate negli ultimi giorni, con il traguardo finale ormai alle porte. Restano i tanti dubbi relativi all'opinionista della prossima edizione, che difficilmente sarà nuovamente il ballerino di Amici. Ma su questo c'è sicuramente ancora molto tempo per riflettere...

LA BRUTTA AVVENTURA IN HOTEL

Nei suoi tre mesi trascorsi in Honduras, Stefano De Martino ha avuto la possibilità di conoscere meglio l'isola e le persone che vi abitano. Spesso ha pubblicato nel suo profilo Instagram delle immagini del posto, a partire dai tanti bambini che ha incontrato e che hanno conquistato il suo cuore (placando, almeno in parte, la sua nostalgia dal piccolo Santiago). Ma nell'hotel nel quale risiedeva insieme alla troupe de L'Isola dei famosi, Stefano De Martino è stato protagonista anche di un tragico evento. Mentre lui e i colleghi si trovavano nella propria stanza d'albergo, nella piscina sottostante un boss del narcotraffico è stato freddato da dei sicari. Il suo cadavere, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco, è rimasto riverso a terra mentre, tra la confusione generale, i due malviventi sono riusciti a fuggire. Una disavventura che ha sconvolto Stefano e il resto della troupe, ma che comunque non ha causato nessun rallentamento nelle riprese del programma.

© Riproduzione Riservata.