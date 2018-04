STRANGE DAYS/ Su Rai 4 il film con Ralph Fiennes e Angela Bassett (oggi, 16 aprile 2018)

16 aprile 2018 Cinzia Costa

il film fantascientifico in prima serata su Rai 4

NEL CAST RALPH FIENNES

Strange days, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 16 aprile 2018 alle ore 21.00. Una pellicola fantascientifica che è stata interpretata da Ralph Fiennes nei panni del personaggio protagonista ed è stata diretta da Kathryn Bigelow, regista americana che ha diretto film come Il mistero dell'acqua e Zero Dark Dhirty. Per diversi anni è stata legata sentimentalmente a James Cameron, noto regista e sceneggiatore americano che ha curato il soggetto e la sceneggiatura di Strange Days. Nel cast, accanto a Ralph Fiennes è possibile ammirare la straordinaria performance attoriale di personaggi come Angela Bassett, Tom Sizemore, Michael Wincott e Vincent D'Onofrio. Quest'ultimo, che in Strange Days ha interpretato il personaggio di Burton Steckler, è un attore cinematografico e televisivo statunitense particolarmente noto per aver preso parte come protagonista alla serie tv Law e Order Criminal Intent nei panni del detective Robert Goren. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

STRANGE DAYS, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

Lenny Nero ha ormai definitivamente detto addio alla sua carriera in polizia, dedicandosi a spacciare filo viaggi, utili per tutti coloro intenzionati a catapultarsi in un mondo virtuale diverso da quello in cui vivono davvero. La tecnologia alla base dei filo viaggi è stata progettata per scopi militari per poi essere commercializzata illegalmente. Mentre Lenny acquista un'esperienza virtuale legata ad un'avvicente rapina, cerca in tutti i modi di ritrovare la sua ragazza, Faith, di cui ha perso le tracce da diverso tempo. All'improvviso, e per puro caso, Lenny si ritrova tra le mani un disco di memoria appartenuto ad una donna di nome Iris. A poche ore di distanza dal ritrovamento riceve un altro disco in cui viene filmata l'uccisone brutale della donna. Come se non bastasse, l'omicidio della donna sembrerebbe essere collegato a quello di un importante produttore musicale di Los Angeles.

