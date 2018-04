STRISCIA LA NOTIZIA/ Luca Abete aggredito: la foto su Facebook

Dopo la pausa domenica questa sera, lunedì 16 aprile, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia con Ficarra e Picone. In studio anche le veline.

16 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone

Dopo la pausa domenicale questa sera, lunedì 16 aprile, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. Il tg satirico di Antonio Ricci ha chiuso la scorsa settimana con un buon risultato: sabato 14 aprile, Striscia è stato visto da una media di 3.897.000 spettatori con uno share del 17.3%. Stasera il programma di Canale 5 anticiperà la finale dell’Isola dei Famosi 2018: il team di Antonio Ricci avrà altre rivelazioni sul discusso reality? Negli ultimi Striscia ha spesso dedicato servizi “spinosi” al reality di Canale 5 che si concluderà oggi, sollevando un vero e proprio polverone mediatico con il famigerato “canna-gate”. In attesa di scoprire quali saranno i servi proposti questa sera, Luca Abete ha rivelato di essere stato aggredito ieri mattina mentre realizzava un nuovo servizio: “Mi piace essere "preso per la gola" dal punto di vista puramente culinario non in senso letterale. Abbiamo rischiato grosso anche stamattina, intervento dei Baschi Verdi ha evitato il peggio! Buona domenica a tutti voi... e GRAZIE per il sostegno affettuoso e costante. NonCiFermaNessuno”. Clicca qui per vedere la foto

Fionda di Legno a Doppia Difesa

Ieri, domenica 15 aprile 2018, al Teatro Ambra di Albenga Antonio Ricci ha consegnato la “Fionda di Legno 2018”, premio che i “Fieui di Caruggi” riservano a chi ha saputo tirare buone fiondate. Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato alla fondazione Doppia Difesa, fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno: “Abbiamo scelto un’associazione che si occupa della difesa delle donne. Un tema delicato, specialmente in questo momento storico. Una fionda data a due donne ma per rappresentare tutte le donne”, hanno spiegato i Fieui di Caruggi. Il papà di Striscia la notizia è stato il primo a ricevere la Fionda di Legno nel 2007, per la campagna contro la realizzazione, nel centro storico di Albenga, di quattro torri alte ottanta metri al posto dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia. Dopo Ricci, sono stati premiati: Fabrizio De André, Paolo Villaggio, Milena Gabanelli, Roberto Vecchioni, don Andrea Gallo, don Antonio Mazzi, Carlo Petrini, Fiorella Mannoia, Javier Zanetti e i Nomadi.

