THE WALKING DEAD 8/ Anticipazioni del 16 aprile 2018: la guerra avrà fine? (finale di stagione)

The Walking Dead 8, anticipazioni del 16 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Rick Vs Negan nell'ultima battaglia della grande guerra. Come finirà?

The Walking Dead 8, in prima Tv assoluta su Fox

THE WALKING DEAD 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, 2 aprile 2018, la Fox trasmetterà l'ultimo episodio di The Walking Dead 8, in prima Tv assoluta. Sarà il 16°, dal titolo "Ira". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo rimasti la scorsa settimana: Rick (Andrew Lincoln) legge commosso l'ultima lettera di Carl (Chandler Riggs) e le sue parole di speranza, sicuro che un mondo migliore potrebbe ancora esistere. Michonne (Danai Gurira) invece non fa che pensare alla lettera che il ragazzo ha scritto anche per Negan (Jeffrey Dean Morgan), nel tentativo di spingere anche lui a cercare una strada di pace. Nel frattempo, Gregory (Xander Berkeley) cerca di convincere Simon (Steven Ogg) a lasciarlo ancora al comando di Hilltop, ma finisce solo con la schiena a terra. Aaron (Ross Marquand) invece cerca ancora di farsi accettare dal gruppo di OceanSide, senza tuttavia riuscirci, mentre Eugene (Josh McDermitt) continua a gestire il suo piccolo gruppo di lavoratori nella fabbrica e li sprona a creare un maggior numero di proiettili. Riprende poi Gabriel (Seth Gilliam) perché tenga la mascherina ed eviti di infettare tutti con la sua malattia, prima che le medicine facciano effetto. Ha inoltre notato che i proiettili che ha creato sono difettosi e non intende ascoltare la sua supplica o i deliri di fede. Una volta all'esterno, Eugene viene raggiunto da Rosita (Christian Serratos) e Daryl (Norman Reedus), che decidono di trasportarlo altrove. Intanto, Dwight (Austin Amelio) viene sorpreso da Negan, stranamente di ritorno al quartier generale. Dopo aver preso il controllo del suo gruppo ed aver svelato anche a Simon di essere ancora vivo, impone al suo ex braccio destro di inginocchiarsi ed infine lo perdona. Illustra poi il suo piano, accerchiare il gruppo di Rick e fare in modo che i lavoratori non fuggano. Eugene invece si giustifica agli occhi di Rosita e rivela anceh di aver pensato che lo avrebbero ucciso, ma rifiuta l'idea di essere responsabile delle morti avvenute dopo l'assalto al Santuario. Mentre l'ex amica gli illustra quale sarà il suo destino, Dwight scrive il messaggio per il gruppo di Rick con i dettagli del nuovo piano. Simon lo informa poi di voler spodestare Negan con l'aiuto di chi starà dalla loro parte. Eugene invece riesce a fuggire con un piccolo stratagemma. Nei boschi, Aaron perde il coltello poco prima di essere attaccato da un gruppo di Walkers e sviene dopo essersi salvato. Uccisi i traditori grazie a D, Negan accetta che Simon tenti di batterlo in un corpo a corpo da cui esce vincitore. Gregory invece ritorna a Hilltop su volere di D e consegna a Maggie (Lauren Cohan) e Rick i dettagli sul piano. Negan però svela a D di sapere del suo tradimento grazie a Laura (Lindsley Register) e di aver falsificato apposta il piano. Ore dopo, Michonne legge a Negan la lettera che Carl ha scritto per lui, ma il suo desiderio di pace non viene ascoltato.

THE WALKING DEAD 8, ANTICIPAZIONI DEL 16 APRILE 2018, EPISODIO 16 "IRA"

Siamo arrivati alle ultime battute non solo della guerra in corso fra Negan e Rick, ma anche di questa ottava stagione della serie. Confermato il nuovo capitolo della serie tv apocalittica, che negli ultimi episodi ci ha regalato diversi stravolgimenti della trama. Sappiamo che Rick ed il suo gruppo seguirà alla lettera il piano di Negan, senza sapere che il villain ha sfruttato D per creare un nuovo inganno. L'unica speranza che rimane ai 'buoni' è quindi intuire ciò che sta accedendo in realtà, con il dubbio che Aaron con le sue parole abbia convinto Oceanside a schierarsi dalla loro parte. Sappiamo dal promo che ciascuno osserverà l'altro per capirne le mosse, mentre si discute già dell'imminente arrivo dei Whisperers. Una possibilità spesso ventilata da Scott Gimple in passato e che finora forse non è stata illustrata davvero. Così come non è chiaro se questa sera assisteremo davvero alla fine della guerra oppure tutto si concluderà con un cliffhanger imprevisto. Intanto alcuni rumors vorrebbero Rick vincitore della prossima battaglia, forse a sua volta ferito. Sarà questa la conclusione del finale di stagione?

