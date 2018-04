THE WALL, GERRY SCOTTI/ Commento puntata 15 aprile: la D'Urso e la Izzo giocano per la Fabbrica del Sorriso

The Wall, Gerry Scotti: commento alla puntata del 15 aprile 2018. Barbara D'Urso e Simona Izzo ospiti speciali, provano a vincere per aiutare la Fabbrica del Sorriso.

16 aprile 2018 Tecla Magnani

The Wall

COME FUNZIONA IL GIOCO

Ieri sera 15 aprile 2018 è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della ripresa di The Wall, game show condotto dal tanto amato e apprezzato Gerry Scotti. La prima parte della serata ha visto giocare una coppia molto speciale, composta da barbara D'Urso e Simona Izzo. Le due hanno cercato di vincere la più alta cifra possibile, la quale sarebbe andata ad aiutare la Fabbrica del Sorriso! La fortuna non le ha propriamente aiutate, ma sono lo stesso riuscite ad arrivare ad un montepremi decente per poter aiutare i progetti della Fabbrica del Sorriso, all'inizio citati da Gerry. Il gioco ha come regola quella di far giocare assieme i due concorrenti solo per il primo round: il montepremi raggiunto in questa prima parte rimarrà come base fissa fino alla fine. Dopo il primo round uno dei due concorrenti viene mandato in una stanza isolata, dove non può sentire o comunicare con l'esterno. Da lì bisognerà rispondere ad alcune domande e non possono avere l'aiuto di nessuno per farlo! Solo alla fine del terzo round viene mandato al concorrente che si trova da solo nella stanza un contratto, che ha il valore della cifra raggiunta durante il primo round. (Agg. di Tecla Magnani)

LA VITTORA DELLA D'URSO E DELLA IZZO

Simona Izzo è riuscita, malgrado fosse alquanto titubante, a rispondere correttamente a tre domande su sei. Il problema però è che Barbara invece è stata piuttosto sfortunata e non è riuscita a raggiungere una cifra alta, anzi alla fine è arrivata ad una cifra inferiore rispetto a quella del primo round. Ma fortunatamente Simona Izzo ha firmato il contratto, cosa che però noi sappiamo solo alla fine del gioco, e così le due sono riuscite a donare circa 20 mila euro alla Fabbrica del Sorriso. Le domande non erano difficili in sè, ma erano comunque molto particolari, riguardanti i temi più disparati, cosa che ha messo non poche volte in crisi la povera Izzo. Lo studio ovviamente si è alquanto diverito nel corso del gioco a guardare Simona Izzo parlare da sola nella stanza e cambiare idea ogni due secondi sulla risposta da dare! Che dire, le due sono una coppia davvero assurda di amiche e colleghe di vecchia data, che fanno sempre divertire il pubblico! (Agg. di Tecla Magnani)

LA STORIA DI FLAVA ED EMILIANO

Dopo il gioco di Simona Izzo e Barbara D'Urso sono arrivati in studio altri due concorrenti: sono Flavia ed Emiliano, una coppia di fidanzati con una figlia in arrivo. Il loro desiderio è vincere abbastanza soldi per potersi sposare, date le loro difficoltà economiche. Nel loro caso il gioco va in modo quasi completamente diverso rispetto a come è andata alla coppia precedente. Nel loro caso infatti Emiliano, che era stato scelto tra i due per andare nello stanzino da solo a rispondere alle domande, non risponde correttamente nemmeno ad una domanda. Fortunatamente però lei pare avere molta fortuna e, sebbene lui non abbia mai risposto giusto, lei riesce comunque ad accumulare molti soldi. Alla fine anche a lui viene mandato un contratto dal valore di 30 mila euro, la somma da loro raggiunta nel corso del primo round. Si scopre che lui l'ha firmato e non ha del tutto sbagliato a farlo, perchè lei invece aveva raggiunto 37 mila euro, poco più rispetto al valore del contratto! (Agg. di Tecla Magnani)

