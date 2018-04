TOTAL RECALL - ATTO DI FORZA/ Su Tv8 il film con Colin Farrell (oggi, 18 aprile 2018)

Total Recall - Atto di forza, il film in onda su Tv8 oggi, mercoledì 18 aprile 2018. Nel cast: Colin Farrell, Jessica Biel e Bryan Cranston, alla regia Len Wiseman. Il dettaglio della trama.

16 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST ANCHE JESSICA BIEL

Il film Total Recall - Atto di forza va in onda su Tv8 oggi, mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 21.30. Una pellicola d'azione del 2012 che è stata interpretata da Colin Farrell nei panni nel personaggio di Douglas Quaid, la pellicola è stata diretta da Len Wiseman, regista e sceneggiatore della saga cinematografica di Underworld. Oltre a Corin Farrell gli altri protagonisti di Total Recall - Atto di forza sono Jessica Biel, Bryan Cranston, Kate Beckinsale, Bill Nighy e John Cho. La trama di Total Recall - Atto di forza è interamente ispirata ad un romanzo scritto da Philip Dick, che aveva già avuto una trasposizione cinematografica nel 1990, che vide protagonista Arnold Shwarzenegger. Rispetto al film diretto da Paul Verhovean nel 1990, la storia di Total Recall - Atto di forza si svolge completamente sulla Terra. Ad interpretare il personaggio di Vilos Cohaagen troviamo Bryan Cranston, attore particolarmente noto per essere stato uno dei protagonisti della serie televisiva Malcolm. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TOTAL RECALL - ATTO DI FORZA, LA TRAMA DEL FILM

Un devastante conflitto chimico ha letteralmente annientato la vita sulla Terra. La popolazione sopravvissuta al terribile evento è stata costretta a trasferirsi in Gran Bretagna e Australia, note ora come Britannia e Colonia. Gli equilibri di ciò che rimane del mondo terrestre sono nelle mani di Britannia, la maggior potenza al mondo che soggioga al suo volere gli abitanti di Colonia. Questi ultimi sono impiegati come operai con salario minimo e costretti ad intraprendere lunghi viaggi quotidiani tramite una rete di trasporto che permette il collegamento tra i due Paesi in breve tempo. Il tutto fa da cornice all'avventura che Douglas Quaid si accinge a vivere. L'uomo è in procinto di sottoportisi ad un trattamento di simulazione per regalarsi alcune giornate di relax e vivere con la fantasia una vita diversa dalla sua. Sceglie di immedesimarsi in un poliziotto ma qualcosa non va per il verso giusto e Douglas diventa un criminale ricercato dalla polizia. Il tutto si trasformerà ben presto in una corsa contro il tempo per liberare Colonia dai soprusi di Britannia.

