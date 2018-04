The Walking Dead 9 ci sarà? / Le prime anticipazioni sulla nuova stagione

The Walking Dead 9 ci sarà e presto inizieranno le riprese dei nuovi episodi ma alcuni personaggi rimangono in bilico: Morgan e Maggie torneranno nella nona stagione?

16 aprile 2018 Hedda Hopper

The Walking Dead 9

Tutto è pronto per il gran finale di The Walking Dead in ona oggi, 16 aprile, su Fox in prime time ma sicuramente l'attenzione di tutti è già rivolta alla nona stagione della serie, ci sarà oppure no? Rick Grimes e i suoi torneranno. La nona edizione è già ufficiale e anche le riprese dei nuovi episodi che dovrebbero riprendere proprio nelle prossime settimane per regalarci i primi, possibili, spoiler. Quello che possiamo anticiparvi è che il finale dell'ottava stagione non ha causato l'uscita di scena di nessuno dei protagonisti, almeno in teoria. Il grande conflitto si è risolto ma i personaggi importanti sono rimasti in vita, Negan compreso. Chi ha seguito già l'episodio andato in onda negli Usa nelle scorse ore, sa bene che Rick ha vinto ma che ha voluto lasciare in vita il suo nemico proprio seguendo l'insegmanento del figlio che ha optato per la pace e per il nuovo mondo. E adesso?

I PERSONAGGI IN BILICO E I POSSIBILI NON RITORNI

Al momento sembra che tutti torneranno in The Walking Dead 9 ma alcune situazioni rimangono in bilico. Morgan ha deciso di chiudersi nella discarica per affrontare i suoi nuovi fantasmi e la sua follia ma, dopo aver incontrato Rick, ha preparato il suo zaino e si è rimesso in viaggio. Tornerà nella nona stagione? Sembra proprio di no ma i fan potranno consolarsi seguendolo in Fear The Walking Dead 4 al via proprio ieri sera negli Usa. Un altro personaggio in bilico sembra essere quello di Maggie. La vedova non ha preso bene l'iniziativa di Rick e promette vendetta, un giorno, ma il contratto dell'attrice che le presta il volto, Lauren Cohan rimane ancora in bilico. L'attrice è in trattative per il rinnovo ma ci sono elevate possibilità che non si ottenga niente di buono, dovremo dirle addio a quel punto?

