Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico, video anteprima: Lorenzo torna, Giordano no! (16 aprile)

Uomini e Donne, oggi 16 aprile 2018, in onda il trono Classico. Lorenzo Riccardi litiga con Sara Affi Fella ma torna in studio; Giordano Mazzocchi non torna

16 aprile 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati e Sara Affi Fella

La settimana di Uomini e Donne, come di consueto, ha inizio con una nuova puntata del trono classico. Si parte come sempre dal trono di Tina Cipollari e dalle esibizioni dei suoi particolari corteggiatori, prima però Maria De Filippi chiama in studio un'amata coppia: Mario Serpa e Claudio Sona, che raccontano le ultime novità del loro rapporto. Si passa poi al trono delle due ragazze, Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Si parte proprio da quest'ultima che la scorsa settimana ha visto Lorenzo Riccardi lasciare lo studio in seguito alla visione del secondo bacio con Luigi Mastroianni. Lei va a parlare con lui dopo la puntata, nel suo camerino, dove però lui la tratta non benissimo. Maria dice poi che lui non è venuto in puntata, ma si scopre poi essere solo uno scherzo per scoprire quale sarebbe stata la reazione della tronista.

LITE TRA NILUFAR E GIORDANO, CHE NON TORNA...

Lorenzo Riccardi, in verità, è fuori ma non vuole entrare, così Sara va da lui e dopo una discussione, rientrano insieme. Bella l'esterna invece con Luigi Mastroianni, anche se il corteggiatore continua ad avere molti dubbi verso Sara, visto le dimostrazioni che dà invece a Lorenzo, che lui, a suo dire, non ha mai avuto dalla tronista. Si passa così a Nilufar che, come Sara, la scorsa settimana ha visto Giordano lasciare gli studi a causa del bacio dato a Nicolò Ferrari. Lei lo raggiunge in camerino ma non c'è modo di fargli aprire la porta: il corteggiatore è furioso e oggi non è in studio. Nilufar prova allora a chiamarlo ma senza risultati: Giordano non vuole tornare a corteggiarla. (Clicca qui per il video anteprima)

