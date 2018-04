Uomini e Donne/ Sossio Aruta in mutande e in manette, ma è uno scherzo! Foto (Trono over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Sossio Aruta in déshabillé bloccato sul suo letto da un paio di manette. Chi è il responsabile di questo divertente scherzo? Ecco la foto

16 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over, Sossio Aruta è stato il protagonista di una pagina del tutto insolita. Ursula, una sua pretendente, dopo aver passato del tempo con lui ha infatti tracciato il ritratto di una persona molto dolce e sensibile, che soffre a causa della lontananza dai suoi figli e che continua a coltivare la sua grande passione per il calcio. Un volto assai insolito per il cavaliere, che è spesso al centro delle polemiche per la superficialità con la quale tratta le sue pretendenti. Nelle ultime puntate, infatti, lo abbiamo visto alle prese con ben quattro affascinanti dame, ma solo una, Ursula, è riuscita in parte a far breccia nel suo cuore. Riuscirà la nuova arrivata a legare a sé il cavaliere? Per il momento, non conosciamo gli ulteriori sviluppi di questa nuova liaison, anche se qualcuno, nelle ultime ore, è riuscito ad assicurare Sossio Aruta al suo letto utilizzando con un paio di manette (qui lo scatto). “A una certa età questi giochetti non si fanno”, scherza lui in déshabillé implorando di essere liberato. Tutto merito di Ursula?

GEMMA GALGANI SOGNA L'ESTATE

Gemma Galgani non rinuncia al suo rapporto con le fan e, in vista della nuova settimana di Uomini e Donne, ha salutato tutti i follower del trono over con un dolce messaggio suoi social: “Buongiorno e buona domenica, un abbraccio caloroso a tutte”, si legge sul profilo ufficiale della dama, che con il suo messaggio non può fare a meno di auspicare l’arrivo della bella stagione: “io comunque l’estate la sto chiamando da un po’ ma non mi sente bene, mi aiutate???!!! Estateeee dove sei??? Ti stiamo aspettando!!! Bacini a tutte e buona giornata”. Fra le risposte, come sempre, le parole piene di affetto delle sue follower, che continuano a non gradire i continui attacchi che le riserva Tina Cipollari. Ma cosa spinge Gemma Galgani ad attendere l’estate, stagione che qualche anno fa l’ha separata da Giorgio Manetti e che l’anno scorso l’ha spinta a porre fine, una volta per tutte, alla sua altalenante frequentazione con Marco Firpo? Nel cuore della dama, c’è forse la voglia di porre fine alle puntate settimanali che da sempre accompagnano il suo perso sentimentale?

