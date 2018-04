Uomini e Donne/ Video, Raffaella Mennoia annuncia novità: “Martedì diremo una cosa!” (Trono classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. In vista della registrazione di martedì, Raffaella Mennoia ha annunciato una grande novità. Di cosa si tratta? Video

16 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Uomini e Donne, trono classico

Da quando Raffaella Mennoia ha annunciato grandi novità per la nuova registrazione del trono classico, tutti i fan di Uomini e Donne non stanno più nella pelle. La nota autrice del dating show di Maria De Filippi, infatti, ha spezzato la routine di una domenica come tante attraverso una diretta social, con la quale ha annunciato una sorpresa che si preannuncia imperdibile: “domani ci dovrebbe essere la nostra puntata in onda, poi registriamo martedì con una novità”, ha rivelato infatti la Mennoia, che per chiarire un po’ meglio il mistero ha rivelato poco dopo che “martedì diremo una cosa”. Di cosa si tratta? Per alcuni, le parole della nota autrice nasconderebbero la presentazione di un nuovo tronista, per altri, invece, la scelta conclusiva di uno dei protagonisti attualmente in scena, anche se l’annuncio ha tutta l’aria di essere qualcosa di davvero straordinario. Ci saranno delle sorprese per i fan di Uomini e Donne? Se volete visualizzare il filmato condiviso su Instagram da Uomini e Donne News, potete cliccare qui.

MARTA PASQUALATO, DOPO L'ADDIO IL RITORNO

Da molte settimane il trono classico di Uomini e Donne vede Nicolò Briganti ormai sul punto di fare una scelta, ma la necessità di dover decidere al più presto con chi concludere il suo percorso fra Marta Pasqualato e Virginia Strablum, sta creando non pochi dissidi fra le due corteggiatrici. Le ultime vicende, anticipate dai rumors condivisi in rete in seguito alle registrazioni più recenti, rivelano che il tronista ha deciso di schiarirsi le idee portando Virginia in esterna per quello che a tutti gli effetti è apparso come il tentativo di organizzare con lei un week-end romantico; la sua decisione ha scatenato però l’ira di Marta Pasqualato, che dopo aver annunciato il suo ritiro dal programma ha condiviso sui social la sua voglia di voler “voltare pagina” al più presto. Tuttavia, nelle ultime ore Isa e Chia ha rivelato che la corteggiatrice avrebbe già cambiato idea, dal momento che è stata pizzicata da alcuni fan a Firenze in compagnia di Niccolò Brigante. Sarà la volta buona per i due protagonisti del dating show?

