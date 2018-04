ASPIRANTE VEDOVO/ Su Rai Movie il film con Luciana Littizzetto (oggi, 17 aprile 2018)

Aspirante vedovo, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 17 aprile 2018. Nel cast: Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi, alla regia Massimo Venier. Il dettaglio della trama.

17 aprile 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai Movie

NEL CAST LUCIANA LITTIZZETTO

Aspirante vedovo, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 17 aprile 2018 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia che i telespettatori potranno seguire stasera sul canale Rai Movie in prima serata. Si tratta di una pellicola italiana uscita nell'ottobre 2013 ed è il remake della commedia all'italiana intitolata "Il vedovo" diretta nel 1959 dal regista Dino Risi e interpretata dall'indimenticabile Alberto Sordi e dalla grande Franca Valeri. I protagonisti di "Aspirante vedovo" sono la simpatica e brava Luciana Littizzetto e l'attore comico riminese Fabio De Luigi. Nel cast c'è anche Alessandro Besentini, del noto duo comico "Ale e Franz". La regia è di Massimo Venier, noto anche per essere l'autore di programmi televisivi di successo tra cui "Mai dire Gol" con la Gialappa's Band. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

APIRANTE BEDOVO,LA TRAMA DEL FILM COMICO

Il protagonista del film è Alberto Nardi (Fabio De Luigi), un giovane imprenditore che sta vivendo un momento di difficoltà e sta per dichiarare il fallimento della sua attività. Per fortuna Alberto è il marito di una donna molto ricca, Susanna Almiraghi (Luciana Littizzetto), molto attiva nel mondo del'industria. Inizialmente il matrimonio dei due sembra felice ma poi, col passare del tempo, cominciano ad affiorare i primi problemi. Entrambi si rendono conto di non amarsi veramente, in più Susanna ha realizzato che Alberto economicamente non è in grado di mantenersi e che quindi dipende completamente da lei. Quest'ultima considerazione ha peggiorato il rapporto di coppia già instabile e Susanna è giunta alla conclusione che sposare Alberto Nardi sia stato un grandissimo errore. A sua volta Alberto comincia a nutrire per la moglie un risentimento che presto si trasforma in odio vero e proprio, inevitabilmente comincia a desiderare la morte della donna che ha sposato ma si accontenterebbe anche di divorziare da lei. L'idea del divorzio non convince per niente la donna, specialmente perché la separazione comporterebbe da parte sua una spesa per il mantenimento del marito non indifferente. Susanna si assenta spesso per lavoro e viaggia sempre in aereo, in uno dei suoi soliti spostamenti, arriva la notizia che l'aereo su cui si è imbarcata Susanna è precipitato. Tra le vittime presunte c'è anche la Salmiraghi. Ad Alberto non sembra vero, finalmente si è liberato della moglie e, in qualità di coniuge e senza figli, può ereditare l'intero patrimonio e godersi la vita. L'euforia dell'uomo dura poco, infatti si viene a sapere che Susanna non ha mai preso quell'aereo e che è ancora viva. La notizia rappresenta un duro colpo per Alberto, che già si vedeva ricco e libero da ogni umiliazione, decide di intervenire personalmente per eliminare sua moglie una vola per tutte. Per via di un equivoco sarà proprio Alberto a pagarne le conseguenze, un banale incidente lo costringerà sulla sedia a rotelle. In realtà l'uomo finge con Susanna di essere disabile e intanto studia la strategia migliore da usare per ammazzare la moglie. Una sera Alberto si trova su una terrazza insieme alla moglie e, nel tentativo di spingere Susanna nel vuoto, sarà proprio lui a cadere giù. Nonostante tutto, Susanna mostra di essere molto addolorata per la perdita del marito e puntualmente si reca al cimitero per portargli i fiori.

