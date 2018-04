Al Bano e Romina Power stanno insieme?/ Dalle parole di Loredana Lecciso al silenzio: gossip a The Voice?

Cala il silenzio sul triangolo più discusso degli ultimi mesi e sul possibile ritorno insieme di Al Bano e Romina Power, ma cosa succederà quando The Voice sarà in diretta?

17 aprile 2018 Hedda Hopper

Al Bano Carrisi

Dal tormentone triangolo amoroso siamo passati alla ritrovata coppia non solo artistica, almeno da quanto sembra. In mezzo c'è stata l'ospitata di Loredana Lecciso a Domenica Live. Tra una spallina e una gamba accavallata più o meno bene, la pugliese ha detto la sua sulle rivelazioni di Al Bano Carrisi e il ballo che si è concesso sabato sera con Romina Power. La Lecciso non sembrava posata e fredda come al solito e spesso si lasciava andare anche a dei veri e propri conflitti tra quando detto poco prima e quello detto dopo ma fatto sta che lei stessa ha lasciato intendere che Al Bano e Romina siano tornati insieme confermando il famoso "sono stata ripescata" che l'attrice ha dichiarato a Ballando con le Stelle due settimane fa. Forse Al Bano, stanco dei comportamenti dell'ormai ex compagna, ha deciso di ridare una seconda occasione alla sua prima moglie? Nessuno dei due ha confermato le dichiarazioni della pugliese e sui social è calato il silenzio.

IL SILENZIO IN ATTESA DI THE VOICE IN VERSIONE LIVE

Nessuna frecciatina, nessuna telefonata in diretta e nessun tweet pronto a destare dubbi o alzare un nuovo polverone, sembra che, per fortuna, l'ospitata di Loredana Lecciso a Domenica Live abbia finalmente chiuso l'argomento più discusso di questi ultimi mesi, ma siamo sicuri che andrà a finire così? Pensiamo proprio di no. I tre non vivranno le prossime settimane chiusi in casa e, in particolare, proprio Al Bano sarà ancora in onda nella prima serata del giovedì con The Voice of Italy e la battuta sulla donna ideale (che sembra sia fatta proprio come Romina Power) potrebbe non essere l'unica. I primi casting del programma sono andati in onda nei giorni scorsi ma già registrati qualche settimana fa, cosa succederà quando il programma andrà in onda in diretta e allora le battutine potrebbero non mancare? Il pubblico è già pronto a rimanere incollato in attesa del prossimo strafalcione di Al Bano.

© Riproduzione Riservata.