Alberto Mezzetti/ Chi è? Il Tarzan di Viterbo legato alla famiglia (Grande Fratello 2018)

Chi è Alberto Mezzetti, ribattezzato il Tarzan di Viterbo per via del colore della sua chioma, è un nuovo concorrente del Grande Fratello 15, al via questa sera su Canale 5.

Alberto Mezzetti

Alberto Mezzetti è già conosciuto come il Tarzan di Viterbo o il Biondo, per via del colore della sua chioma. La sua proverbiale fortuna lo precede, soprattutto per quanto riguarda le scommesse sulle partite di calcio. Lo scorso match di Champions League che ha visto il Barcellona contro la Roma, ha premiato infatti il nuovo concorrente del reality con ben 1.250 euro, a fronte di una scommessa di soli 50 euro. E a giudicare dai commenti degli amici su Instagram sembra che non sia la prima volta che Alberto riesca a trasformare una schedina in un bacio della Dea Bendata. L'imprenditore 34enne sembra aver nascosto inoltre molto bene qualsiasi tipo di informazioni sul suo conto. Sarà uno dei partecipanti del Grande Fratello 15 che scopriremo quindi in corso d'opera, durante i due mesi del programma. A giudicare dai suoi post possiamo già intuire però che il calcio sia ai primi posti della sua classifica di hobby, così come la palestra. Gli scatti pubblicati sui social svelano inoltre una sua forte passione per la palestra, come dimostrano gli addominali scolpiti. Anche la natura è fra le sue preferenze, dato che non sono pochi i post in cui lo si vede in riva ad un lago o al mare, immerso nella neve oppure impegnato a tagliare la legna. Non bisogna tuttavia fare l'errore di credere che Mezzetti sia ligio alle regole a tavola: il pranzo della domenica è sempre dedicato ad un buon piatto di tagliatelle fatte da nonna Pasqualina.

Alberto Mezzetti, la famiglia e Selvaggia Lucarelli

Famiglia al primo posto per Alberto Mezzetti, uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 15. Nessun amore all'orizzonte a quanto sembra, ma una famiglia unita e calorosa. Lo dimostrano varie foto che il nuovo gieffino ha pubblicato sui social negli ultimi mesi, in cui lo si vede impegnato a festeggiare, fra gli altri eventi, anche l'ultimo compleanno di nonna Pasqualina. Una simpatica novantenne che a quanto pare è star di San Faustino di Viterbo, dove al fianco della vendita di verdura e frutta regala anche tanta umanità. Amante degli animali, Alberto adora sia cani che gatti: la sua casa è infatti animata dall'immancabile persiano Prisco di quasi due anni e Chanty, un simpatico pechinese. Sembra tra l'altro che Mezzetti abbia già trovato una sua fan: quattro anni fa Selvaggia Lucarelli avrebbe commentato due post del Tarzan di Viterbo, sollevando forse qualche critica fra le sue followers. Il tutto risale al 2014: in base al post del diretto interessato sembra però che siano trascorsi tre anni prima che quell'attenzione da parte della giornalista saltasse agli occhi del gieffino. Vichingo d'adozione, ama definirsi di Sparta e non manca mai di fare sollevamenti a travi e strutture di qualsiasi genere. Se c'è la possibilità di fare fitness, Alberto non si tira di certo indietro.

