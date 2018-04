Alessia Mancini/ Video, dichiarazione d'amore a Flavio Montrucchio e alla figlia Mya all'Isola dei Famosi

Alessia Mancini bacia e riabbraccia il marito Flavio Montrucchio in diretta all'Isola dei Famosi. Poi parla con la figlia Mya al telefono ed è grande commozione

17 aprile 2018

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio

Un momento molto commovente e anche romantico quello che ieri, durante la finale dell'Isola dei Famosi, ha avuto come protagonista Alessia Mancini. Colei che per molti era data come la vincitrice di questa edizione, ha fatto il suo ingresso in studio in splendida forma oltre che bellissima in abito giallo lungo. Durante la consueta intervista con Alessia Marcuzzi, la Mancini ha dichiarato di aver 'alleggerito' il suo carattere: "Si ho smollato un po'. Credo che comunque rimarrà nel mio essere il fatto di razionalizzare le cose, però ho assunto un poi più di leggerezza che è quello che volevo". Non manca un cenno alle accuse di chi ha trovato manipolasse le nomination: "Io sono stata sempre onesta perchè ho sembra avuto il desiderio di avere vicino a me le persone con cui mi trovavo. Era chiaro chi avrei nominato, ho sempre fatto nomination palesi. Io non ho mai chiesto a nessuno di seguirmi".

ALESSIA MANCINI "SI SCIOGLIE" IN DIRETTA ALL'ISOLA

Ma ecco il momento più bello per Alessia Mancini: l'arrivo in studio di suo marito Flavio Montrucchio. I due si baciano, abbracciano e dichiarano amore reciproco. "Sono fiero di essere tuo marito" afferma Montrucchio in studio, poi le passa il cellulare al quale risponde la sua bambina, Mya. "Mamma domani viene a prendervi a scuola - dichiara la Mancini - ora è libera di stare con voi e di amarvi". Tra le dichiarazioni anche una battuta su Rosa Perrotta e il loro viaggio di ritorno, fatto insieme, dall'Honduras: "È stata una settimana spumeggiante. Quello che ci ha unito di più è stato il cibo, ci siamo uccise mangiando. Però abbiamo anche parlato e capito di essere molto simili. Io credo che forse Rosa, a prescindere da tutto, sia stata una grande naufraga, forse la migliore di tutte anche. Mi è piaciuto anche essere contrastata da lei, altrimenti che facevo?" (Clicca qui per il video)

