Alessia Prete/ Chi è? Una Miss concorrente del Grande Fratello 2018

17 aprile 2018

Al Grande Fratello 2018 c'è anche la bellissima Alessia Prete. Non è la prima avventura televisiva per la ragazza 22enne, che nel 2016 ha partecipato a Miss Italia, arrivando sino alle finali. L'allora 20enne, ha partecipato con il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Piemonte e Valle d’Aosta. Alta 1,72 mt e capelli e occhi castani, la bella Alessia ha all'attivo un diploma superiore in amministrazione, finanza e marketing. Nel video presentazione per il Grande Fratello svela altro su di sé e la sua vita privata: "Mi chiamo Alessia Prete, ho 22 anni. Mia mamma è napoletana, il mio papà invece è calabrese. Ho avuto un'educazione severa, molto all'antica. Mio papà è camionista. Sono attualmente una studentessa di economia e statistica."

CHI È ALESSIA PRETE

E aggiunge "Quindi mezza giornata la trascorro all'università, l'altra insegno matematica ai ragazzi del liceo. Sono una secchiona e sono contenta di esserlo. Per l'amore... voglio un uomo protettivo che sia presente nella mia vita". Una ragazza che a primo impatto appare sorridente e molto solare, prontissima a questa nuova avventura che trova essere "molto emozionate". Alessia ha lavorato anche come hostess e promoter, cosa che le permette di dare una mano in casa e di pagarsi gli studi. Anche presso lo Juventus Stadium di Torino ha svolto l'attività di promoter. Potrà essere una papabile vincitrice di questa edizione?

