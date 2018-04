Amici 17/ Video: "due pesi e due misure", Alessandra Celentano contro Heather Parisi

Amici 17: Alessandra Celentano si scaglia contro Heather Parisi, rea di usare due pesi e due misure nei suoi giudizi sui ballerini. L'insegnante difende Bryan, video.

17 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Alessandra Celentano

Scintille tra Alessandra Celentano e Heather Parisi. Dopo le frecciatine che si sono lanciate nella seconda puntata del serale di Amici 17, Alessandra Celentano commenta con un video pubblicato sul profilo Facebook del talent show il giudizio espresso dalla signora Parisi su Bryan e Luca, i due ballerini che, finora, stanno avendo più spazio, insieme a Lauren, nel serale. “Sicuramente c’è un gusto personale, però non trovo oggettività nel momento in cui si dice meraviglioso, bravo. Allora finchè tu dici mi ha convinto, personalmente mi piace anche se mi rendo conto che ha delle carenze va bene, ma se parliamo di oggettività e di bravura di un ragazzo che diventerà un professionista, allora no” – afferma Alessandra Celentano che poi ribadisce la sua stima a Bryan che l’insegnante considera l’unico, vero talento del serale di Amici 17 – “questo io lo posso vedere in un Bryan che ha ancora tanto da fare ma lo vedi che è bello, bravo, ha studiato, ha grinta, ha movimento, è versatile”. La Celentano, poi, elogia l’intervento di Bryan che ha difeso la danza classica da Heather Parisi: “è stato molto giusto perché facendo come fa la signora Parisi che ridicolizza la danza classica, lancia un bruttissimo messaggio perché è la base di tutta la danza. Lei stessa dice che viene dalla danza classica e allora perché deve ridicolizzarla?”. Secondo la Celentano, poi, ci sarebbero due pesi e due misure: da una parte c’è un Bryan che si deve quasi difendere perché è un ballerino classico mentre, dall’altra parte, c’è un Luca che, a detta dell’insegnante, viene osannato pur non avendo il talento e le doti fisiche che ha Bryan.

AMICI 17: LE PRIME PAROLE SUI SOCIAL DI DANIELE ROMMELLI E SEPHORA FERRILLO

“Ciao ragazzi, faccio questa stories per ringraziarvi tutti per il sostegno che mi avete dato, siete stati veramente tantissimi. Continuate a seguirmi così almeno potete scoprire dove possiamo incontrarci e vi posso ringraziare dal vivo”. Con poche parole, Daniele Rommelli, dopo l’eliminazione nella seconda puntata del serale di Amici 17 ha voluto ringraziare tutti i fans che l’hanno sostenuto in quella che resterà comunque un’esperienza irripetibile. Più lunghi, invece, i ringraziamenti di Sephora Ferrillo, la 18enne, ballerina della squadra blu che ha dovuto dire addio al sogno di continuare a ballare ad Amici 17, ma che non intende affatto mollare. Nonostante la sua all’interno del talent show di Maria De Filippi sia stata più breve rispetto a quella dei compagni, Sephora, con un post pubblicato su Instagram, ha voluto dire grazie a tutti quelli che lavorano dietro le quinte facendo in modo che tutto si svolga alla perfezione, a tutti i professionisti che l’hanno coccolata e aiutata sempre e a tutti i professori. “Sono cresciuta molto sia artisticamente che personalmente e non vedo l’ora di iniziare un nuovo cammino utilizzando tutte le cose che ho imparato. Mi sono messa in gioco e sono contentissima di averlo fatto e di aver fatto parte di questo mondo. Sono riuscita a realizzare il mio sogno e non potrei chiedere di meglio” – ha scritto la giovane ballerina che ha poi concluso con un consiglio per tutti i ragazzi – “Mettetecela tutta sempre, date sempre il meglio di voi, non abbiate rimpianti e fate valere il vostro talento”. Cliccate qui per vedere il post.

© Riproduzione Riservata.