Angelo Sanzio, chi è? Il Ken italiano che produce profumi (Grande Fratello 2018). Lanciato nei salotti di Barbara D’Urso, il 28enne di Civitavecchia ha varcato la porta più famosa d’Italia

Sono tanti i concorrenti del Grande Fratello 15 e fra questi, uno dei più eccentrici, è senza dubbio Angelo Sanzio. Classe 1990, originario di Civitavecchia in provincia di Roma, è famoso in particolare per essere il Ken italiano. Spesso e volentieri è stato ospite dei saloni di Barbara d’Urso, fra Pomeriggio 5 e Domenica Live, ed è di conseguenza molto noto al pubblico. All’anagrafe Angelo Giuseppe Capparella, ha subito diverse operazioni chirurgiche per assomigliare a Ken, il famoso fidanzato di Barbie. Il suo primo intervento è arrivato all’età di 21 anni, e da quella volta non si è più fermato, rifacendosi il naso, le labbra, gli zigomi e il mento. Inoltre, è stato anche in Turchia, ad Istanbul, per un trapianto di capelli.

PRODUTTORE DI PROFUMI MA SENZA AMORE

Di certo i suoi desideri di modificare il corpo non si sono esauriti, e Angelo ha spiegato di volersi rifare il prima possibile i glutei. Il concorrente del Gf 15 non ha mai svelato la reale cifra sborsata per rifarsi completamente, ma tenendo conto di tutte le operazioni chirurgiche svolte, dovrebbe aver speso fra i 10 e i 15 mila euro. Ma non finisce qui perché Sanzio è noto in tutto il mondo non soltanto per la sua somiglianza a Ken, ma anche perché è un produttore di profumi, apprezzati da alcuni vip, come ad esempio la nota attrice Maria Grazia Cucinotta, nonché la showgirl, Antonella Mosetti, tra l’altro, ex partecipante del Grande Fratello Vip. Ha sempre voluto far parte del mondo dello spettacolo, sogno che coltiva fin da piccolo, mentre la madre non è così entusiasta della strada intrapresa dal figlio, ed in particolare, delle operazioni a cui si è sottoposto. Attualmente Angelo non è fidanzato perché ha spiegato di non avere tempo per l’amore.

