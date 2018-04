Ballando con le stelle 2018/ Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro vincitori a sorpresa? Il pubblico con loro

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro sono ancora in gara a Ballando con le stelle 2018. Dopo aver pensato di abbandonare il programma di Maria De Filippi per le troppe pressioni e critiche ricevute, Giovanni Ciacci ha deciso di restare in gara per non deludere il pubblico che, sin dalla prima puntata, si è schierato dalla sua parte. “Ho deciso di rimanere per il grande calore e sostegno che mi avete dimostrato in questa difficile settimana” – ha scritto Giovanni Ciacci su Instagram mentre Raimondo Todaro ha aggiunto – “Un'altra puntata é andata, la cosa più bella è stata vincere nuovamente il tesoretto social perché avere voi dalla nostra parte é la vittoria più grande! Grazie”. Nonostante la super favorita per la vittoria di Ballando con le stelle 2018 sia ancora Gessica Notaro, la coppia Ciacci-Todaro sta conquistando sempre più posizioni e potrebbe essere l’outsider che non t’aspetti. I fans, infatti, potrebbero premiare Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro non solo per l’impegno che dimostrano ogni settimana, ma anche per le critiche che, ogni settimana, li travolgono. Gessica Notaro e Stefano Oradei, dunque, dovranno cominciare a preoccuparsi?

BALLANDO CON LE STELLE 2018, SARA DI VAIRA LEONESSA PER MASSIMILIANO MORRA

L’intesa tra Sara Di Vaira e Massimiliano Morra è sotto gli occhi di tutti. La ballerina, nella scorsa puntata di Ballando con le stelle 2018 ha tirato fuori le unghie difendendo il compagno di ballo dalle critiche e dai giudizi negativi, a suo dire ingiusti, che riceve dalla giuria. Combattiva e determinata a difendere anche il suo lavoro, la Di Vaira si è scagliata contro la giuria, rea di usare due pesi e due misure con i concorrenti. La reazione della ballerina ha ricevuto l’ok del pubblico che ha applaudito il coraggio di esprimere, senza alcuna paura, le sue sensazioni. Per ringraziare tutti i fans che stanno sostenendo lei e Massimiliano, Sara, su Instagram, ha scritto: “Non permettere alle ferite di trasformarti in quello che non sei..... grazie a tutte le persone che credono in me ed in questo caso a noi con Massimiliano”. Tra i due, dunque, il feeling è sempre più forte e c’è chi spera di vederli insieme non solo sulla pista di Ballando, ma anche nella vita. Cliccate qui per vedere il post.

