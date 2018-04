Barbara d'Urso conduce il Grande Fratello 2018/ Il trash dai salotti alla casa di Cinecittà?

Barbara d'Urso torna alla conduzione del Grande Fratello Nip, mantenendo anche gli impegni a Domenica Live e Pomeriggio Cinque: le sue anticipazioni sulla nuova edizione.

17 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Barbara d'Urso conduce il Grande Fratello

Dopo alcuni mesi di congetture e ipotesi più o meno azzardate, Mediaset ha deciso di affidare la conduzione del Grande Fratello 15 a Barbara d'Urso, già indiscussa padrona dei pomeriggi di Canale 5 con Domenica Live e Pomeriggio Cinque. La Carmelita nazionale è tornata al timone del reality show che già aveva condotto per tre edizioni consecutive a partire dal 2003, prendendo il posto di Daria Bignardi. Proprio grazie al suo apporto, il reality show aveva ottenuto incredibili dati di ascolto tanto da arrivare a superare i dati del Festival di Sanremo, traguardo mai ottenuto nella storia della televisione italiana. La d'Urso è sempre stata molto legata al programma, anche dopo che ha ceduto la guida ad altre colleghe, tanto da concedere sempre ampio spazio alle storie dei suoi protagonisti all'interno dei suoi programmi pomeridiani. Proprio per questo, Mediaset l'ha corteggiata a lungo e ha finito per affidarle una nuova conduzione.

Barbara d'Urso e le sue frasi celebri

Barbara d'Urso torna alla guida del Grande Fratello, programma che lei stessa è riuscita a far diventare un vero cult nella memoria degli italiani. Eppure, l'ultima edizione dedicata alle persone non famose, non è stata particolarmente interessante dal punto di vista degli ascolti. I dati Auditel non avevano pienamente convinto i vertici Mediaset che hanno atteso più del previsto per programmare la quindicesima edizione. E chi meglio della Carmelita nazionale potrà risollevare le sorti del reality show? Proprio sue sono molte delle frai celebri, che ancora oggi vengono ripetute dalle conduttrici in altri reality show. Tra di esse soprattutto l'indimenticabile 'Ragazziiiiii", quando parte il collegamento con la casa più spiata d'Italia. Ma la d'Urso permetterà anche di non creare contrasti tra il programma e i vari salotti televisivi, come accaduto di recente per L'Isola dei famosi. Sarà la stessa occuparsi sia della diretta che degli approfondimenti, che sicuramente ci riserveranno una buona dose di trash.

Le anticipazioni direttamente dalla sua bocca

Forte degli ottimi ascolti dei suoi programmi Pomeriggio Cinque e Domenica Live, Barbara d'Urso ha già riservato ghiotte anticipazioni in merito alla nuova edizione del Grande Fratello Nip. Lei stessa ha annunciato i primi concorrenti che varcheranno la porta rossa ovvero i 'tre boni' Simone Poccia, Valerio Di Grieco e Filippo Contri, ai quali ha chiesto di mettere in mostra il loro fisico statuario. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice ha confessato di essere particolarmente preoccupata per questo nuovo progetto, tanto da non riuscire a dormire la notte: "Ho molta ansia, la notte non dormo. Nonostante le camomille alle 4 di notte sono ancora sveglia a pensare alle nomination, al confessionale e a come farò a condurre anche Domenica Live e Pomeriggio Cinque oltre al Grande Fratello". Ha quindi aggiunto: "Rispetto a tanti anni fa, sono molto più consapevole dei rischi. Vi posso dire che riusciremo a incuriosire con le storie molto particolari dei ragazzi, nelle quali la gente a casa potrà riconoscersi. Ci saranno delle persone non famose ma note e poi sarà un’edizione molto breve, solo due mesi".

