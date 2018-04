Belen Rodriguez snobba Stefano De Martino/ Lei e Santiago guardano Rai 1 e non l'Isola dei Famosi 2018

Colpo basso di Belen Rodriguez nei confronti di Stefano De Martino. La showgirl segue se stessa in replica su Rai Uno con Santiago e non la finale dell'Isola dei Famosi

17 aprile 2018 Anna Montesano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Non è piaciuto al pubblico l'ultimo gesto di Belen Rodriguez nei confronti del suo ex e padre di suo figlio Santiago, Stefano De Martino. Quella di ieri è stata una serata molto importante per il ballerino, che è tornato in Italia dopo una lunga permanenza in Honduras come inviato dell'Isola dei Famosi 2018. Un ritorno tanto atteso in una puntata altrettanto importante come la finale, che ha visto Stefano protagonista di un'intervista in studio per il resoconto di un'esperienza indimenticabile. Un momento, insomma, irripetibile, che né Belen né il piccolo Santiago hanno guardato in tv. Il bambino non ha seguito il papà in tv perchè la mamma aveva la tv accesa sulla concorrenza. Ma perché Belen guardava su Rai 1 insieme a suo figlio, che non ha così seguito il papà in tv?

CRITICHE PER BELEN A CAUSA DEL GESTO "CONTRO" STEFANO

La verità è semplice: perché nell’episodio in replica, ‘Il campo del vasaio’, c’era proprio Belen nei panni di attrice. La showgirl argentina ha quindi preferito rivedere se stessa in tv piuttosto che puntare su Canale 5 e seguire il suo ex in una serata importante come la finale dell'Isola dei Famosi e far, di conseguenza, vedere il papà al piccolo Santiago. Inutile dirlo: sul web non sono mancate critiche nei confronti di Belen Rodriguez di fronte a questo gesto, che è sembrato proprio un colpo basso all'ex marito. "Invece di rivederti in una replica che conoscerai anche a memoria, potevi dare l'occasione a Santiago di vedere il papà in tv. Ma d'altronde sei tu la star" tuona un follower, così come tanti altri sul web.

