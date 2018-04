Chiara Ferragni e Fedez/ Passaporto per Leone: tutto pronto per il suo arrivo in Italia, ma dove vivranno?

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il passaporto di Leone e si preparano al loro primo viaggio in Italia in tre, saranno in grado di affrontarlo da neo genitori e dove andranno a vivere?

17 aprile 2018 Hedda Hopper

Chiara Ferragni e Fedez

Tutto è pronto per il primo grande viaggio di Leone. Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni è già una star dei social e tra qulche giorno potrebbe essere immortalato durante il suo primo viaggio verso l'Italia in compagnia dei suoi genitori. A lasciar pensare che tutto sia pronto per la prima traversata sono proprio Fedez e Chiara Ferragni che sui loro social hanno postato già le prime foto per la "festa" fatta a Leone in occasione del ritiro del suo passaporto. Leone Lucia adesso può finalmente conoscere il suo Paese insieme ai due genitori che festeggiano il ritiro del documento del loro bimbo, nato poche settimane fa. Sembra che in tempi non PPsospetti, proprio la blogger aveva promesso il ritorno a maggio e questo significa che adesso avrà due settimane di tempo per organizzare il suo primo viaggio da mamma in compagnia di Leone, ma dove andrà a vivere l'allegra famiglia?

VIAGGIO IN ITALIA TRA MATRIMONIO E AFFITTO

Il viaggio in Italia farà parlare molto i fan e i settimanali del gossip e non solo perché sarà il primo per Leone ma anche perché, proprio in queste settimane, i due potrebbero mettere insieme i preparativi per il loro matrimonio di fine agosto. Come se questo non bastasse, i due si ritroveranno insieme a Milano senza "casa". Fino a questo momento hanno condiviso il loft di Fedez lo stesso che il rapper adesso ha messo in affitto (e che sembra già essere occupato da una coppia), cosa succederà adesso a loro? Per alcuni sembra che la coppia abbia già una nuova casa mentre per altri siano proprio in Italia per trovare e vedere il loro possibile, nuovo, nido d'amore. Chi avrà ragione? Lo scopriremo via social nelle prossime settimane.

© Riproduzione Riservata.