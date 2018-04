Cristiano Malgioglio/ Opinionista e infiltrato speciale: una settimana nella casa (Grande Fratello 2018)

Cristiano Malgioglio torna a Cinecittà. Il paroliere è uno degli opinionisti del Grande Fratello 15, al via su Canale 5, ma sarà anche infiltrato speciale dentro la casa.

Cristiano Malgioglio

Superata la prova paparazzi, Cristiano Malgioglio si prepara a catturare i riflettori del Grande Fratello 15. Il cantautore è ormai esperto delle dinamiche del reality e non solo come ex concorrente della versione vip, ma anche nei panni di opinionista che si prepara a rivestire ancora una volta. Sembra che la zia Malgy abbia tra l'altro già in mente di creare scintille e saette con Simona Izzo, sua partner in questa nuova avventura: i due saranno infatti protagonisti di incursioni nella Casa, con un ruolo più attivo rispetto alle precedenti edizioni. Da sempre in disaccordo, Malglioglio e la Izzo hanno avuto spesso da ridire durante il GF Vip 2 e sembra che il fuoco sia già stato acceso. A rivelarlo è lo stesso artista tramite i propri canali social, in cui ha ventilato possibili battaglie con la sua nuova compagna d'avventura. "Succederà di tutto e di più?" chiede ai follower il nuovo opinionista del programma, facendo presupporre che ci sarà di che discutere nello studio di Cinecittà. L'attesa dei fan è ormai finita e sono tantissimi ad aver acclamato il ritorno di Malgioglio sul piccolo schermo, soprattutto in seguito alla vittoria morale che ha conquistato nel ruolo di concorrente della Casa. Nel frattempo, l'opinionista ha scelto di dedicare alla famiglia il suo ultimo week end prima del debutto del reality. Lo vediamo infatti in un video su Instagram mentre brinda al Vinitaly in compagnia dei nipoti Valentina e Rino: ovviamente il vino è "pazzesco", come sottolinea con la sua ormai nota parlantina pittoresca. Clicca qui per vedere il video di Cristiano Malgioglio.

Opinionista e infiltrato speciale

La promessa del Grande Fratello 15 è di vedere Cristiano Malgioglio non solo come opinionista in studio. Sarà complice diretto di Barbara d'Urso, che a quanto pare per il suo ritorno alla guida del reality ha deciso di rivoluzionare alcuni particolari. Malgioglio sarà infatti presente nella Casa come infiltrato speciale e rimarrà fra i nuovi concorrenti per una settimana. Il settimanale Spy non ha rivelato nulla di più sugli altri dettagli del programma e delle nuove vesti dell'artista, che si prepara a ritornare da 'imperartice', come ha già sottolineato nelle recenti interviste. Qualcuno sui social mormora simpaticamente che Malgioglio farà da istruttore ai gieffini, ma non si parla di certo di sport. O almeno, si tratta del suo hobby preferito: stirare camice. Un compito che lo ha visto impegnato nella Casa Vip come concorrente e che lo ha messo al timone di diverse lezioni a Luca Onestini e Ignazio Moser. Nell'attesa di scoprire qualcosa di più, possiamo già dare per scontato che l'ingresso di zia Malgy nella Casa sarà esilarante e pieno di nuovi flirt. Ci regalerà anche il testo di una sua nuova canzone? Non si sa, ma intanto le pagine di gossip si sono concentrate su un altro particolare che lo riguarda da vicino. Il cantautore ha infatti voluto ricordare alcuni momenti particolari della sua personale esperienza gieffina, postando sui social un video che lo riprende al fianco di Jeremias Rodriguez e che ha usato come trampolino per salutare anche la sorella Cecilia. Due vip che in passato hanno avuto rifiutato l'invito di Barbara D’Urso ad intervenire nei suoi programmi: sarà davvero una frecciata di Malgioglio alla conduttrice?

© Riproduzione Riservata.