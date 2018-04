Cristina Chiabotto, Marco Roscio è il nuovo amore?/ L'ex Miss Italia dimentica Fabio Fulco

Cristina Chiabotto, il manager torinese Marco Roscio è il nuovo amore dopo l'addio a Fabio fulco? Il settimanale Chi pubblica le foto dell'incontro della presunta, nuova coppia.

17 aprile 2018 - agg. 17 aprile 2018, 21.12 Stella Dibenedetto

Cristina Chiabotto e Marco Roscia - Foto Chi da Instagram

Nuovo amore per Cristina Chiabotto? L’ex Miss Italia è stata pizzicata in compagnia di Marco Roscio, manager torinese con cui avrebbe deciso di voltare pagina dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Fabio Fulco, durata ben dodici anni. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da domani, mercoledì 18 aprile, pubblica le foto dell’ex Miss Italia e del manager torinese e direttore generale di una cartiera durante una cena. Sorrisi, carezze e un bacio romantico per Cristina Chiabotto che, pur non avendo ancora rilasciato dichiarazioni sull’argomento, avrebbe aperto nuovamente il suo cuore all’amore. Cristina Chiabotto e Marco Roscio condividono la passione per la Juventus. La loro conoscenza è ancora agli inizi e sicuramente non si può parlare d’amore, ma il feeling che c’è tra i due sembra evidente. Serena, sorridente e nuovamente pronta per l’amore, l’ex Miss Italia che sta anche vivendo un grande momento dal punto di vista professionale, dopo aver vissuto alcuni mesi da single, appare nuovamente pronta per la vita di coppia.

CRISTINA CHIABOTTO: NUOVA VITA DOPO FABIO FULCO

Chiudere con Fabio Fulco dopo aver vissuto accanto a lui per ben dodici anni ed essersi trasformata da ragazzina a donna non è stato affatto facile per Cristina Chiabotto che, tuttavia, come ha spiegato in una recente intervista, dopo aver pensato per anni agli altri, ha deciso di mettere davanti la propria serenità e felicità. Come ha svelato ai microfoni di Verissimo, l’ex Miss Italia sta vivendo un periodo magico e, dopo essersi tuffata nel lavoro, ha ritrovato anche l’amore accanto a Marco Roscio che è riuscito a conquistare il suo cuore. Nonostante l’addio, però, Fabio Fulco resterà comunque nel cuore di Cristina che, però, ad un certo punto, ha capito che era ora di voltare pagina: “Sto vivendo una vera e propria rivoluzione e mi fa un effetto strano. Sono quei cambiamenti che nella vita prima o poi bisogna affrontare e questa volta è capitato a me”, ha detto l'ex Miss Italia.

