Danilo / Chi è? Il 31enne cerca l'amore e in piscina trova Aida Yespica... (Grande Fratello 2018)

Danilo, chi è? Il 31enne è il primo concorrente del reality show di Canale 5: cerca l'amore nella casa e trova al suo interno la splendida Aida Yespcia. (Grande Fratello 2018)

17 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Danilo, Grande Fratello 2018

Danilo ha già sottolineato di voler trovare l'amore all'interno della casa del Grande Fratello 2018 nell'introduzione. Ha sottolineato infatti che ama la sua vita e che gli manca solo l'amore. Chissà che non possa sorgere subito una storia d'amore all'interno della casa con le donne che entreranno molto presto all'interno della casa del Grande Fratello. Di certo Danilo, protagonista di un siparietto con Aida Yespica, ha dimostrato in pochi minuti di essere un ragazzo simpatico e spontaneo. La produzione ha deciso di introdurlo con una breve sequenza con la modella che gli ha chiesto un aiuto all'interno della piscina. Danilo ha deciso di tuffarsi completamente vestito per provare davvero a salvarla. La situazione è stata piuttosto ironica e ha creato subito un po' di imbarazzo sui telespettatori già collegati sui social network. Sarà interessante vedere come proseguirà la sua avventura all'interno del reality show di Canale 5.

CHI È IL 31ENNE ROMANO PRIMO CONCORRENTE DEL GF?

Danilo è il primo concorrente ad entrare nella casa del Grande Fratello 2018. Ha 31 anni e fa il tecnico di elettrodomestici e viene da Roma, precisamente da Tor Bella Monaca, e svela di amare tutto della capitale, persino le buche che tanto hanno fatto polemica. Il suo approccio ci fa ricordare molto quell'Alessandro Calabrese che nell'ultima edizione del reality show aveva sconvolto tutti con la breve storia con Federica Lepanto e che poi si era ritrovato di fronte alla sua ex ragazza. Con Alessandro il nuovo protagonista condivide la romanità e quel modo di fare semplice e diretto che rappresenta tutti gli abitanti della capitale. La sensazione è che possa diventare in breve tempo un protagonista accattivante della trasmissione anche perché sembra essere davvero simpatico. Un ragazzo simpatico che sicuramente farà breccia anche nel cuore delle inquiline della casa più famosa della televisione.

