FILIPPO CONTRI/ Il 'superbono' alla ricerca di notorietà (Grande Fratello 15)

Filippo Contri è uno dei tre "Super boni" in lizza per un posto al Grande Fratello 15: vita privata, ragioni della sua partecipazione e progetti per il futuro.

17 aprile 2018 Redazione

Filippo Contri

Filippo Contri è uno dei tre "super - boni" che entreranno di diritto al Grande Fratello 15, il cui esordio è previsto questa sera su Canale 5. Insieme a Valerio Logrieco e Simone Poccia ha trascorso alcuni giorni al "Grande Casale", dedicandosi ad attività molto simili a quelle previste in passato per il reality show La Fattoria: tra stalle, campi e raccolta di legan, Filippo ha cominciato già a farsi conoscere al grande pubblico che, a differenza di quanto sembrava in un primo momento, non dovrà scegliere tra lui e gli altri colleghi. I presupposti per questa nuova avventura in realtà ci sono tutti: Filippo possiede infatti quel mix di simpatia e cultura, che potrebbero permettergli di diventare grande protagonista della nuova edizione del GF targata Barbara d'Urso. Romano, classe 1992, si è laureato in economia e management presso la Luiss a Roma ottenendo la votazione massima di 110 e lode. Attualmente lavora come consulente finanziario in una multinazionale.

PERCHÈ VUOLE PARTECIPARE AL GRANDE FRATELLO?

Filippo Contri non ha esperienza nel mondo dello spettacolo alle sue spalle, anche se è grande appassionato di serie televisive e di intrattenimento. Fino ad oggi ha preferito dedicarsi allo studio e ai suoi grandi hobby quali il calcio (è tifosissimo della Roma), lo sport in generale e gli animali. Per qualche tempo ha militato nella squadra di atletica della CUS Roma ASD, ma la sua vera passione è il cane Eros, il doberman grande protagonista di molti scatti presenti nel suo profilo Instagram. Filippo attualmente è single, anche se in passato ha avuto una storia d'amore importante. Nella sua presentazione nel settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, è stato confermato il suo grande affetto per la famiglia, a partire dalla madre alla quale è legatissimo. Ma quali sono le ragioni che l'hanno spinto ad intraprendere questa nuova esperienza televisiva? L'ammissione arriva dallo stesso Filippo ovvero mettersi alla prova e, se possibile, conquistare un po' di notorietà.

L'OCCASIONE PERFETTA PER INCONTRARE L'AMORE

Ragazzo dalla faccia pulita e dagli occhi azzurri, che ha preso dalla madre, Filippo Contri è uno dei tre concorrenti che dopo alcuni giorni al casale, questa sera accederanno al Grande Fratello Nip, occasione perfetta per entrare nel mondo dello spettacolo. Chi lo conosce, infatti, sa bene che il consulente finanziario è sempre stato attratto dalla televisione anche se non è mai riuscito ad entrarvi dalla porta principale. Tra le sue grandi passioni, come evidenziato anche nel suo profilo Instagram, non solo il cane Eros e lo sport ma anche i viaggi. Tante le mete da lui visitate tra le quali il Sud America con un appassionante percorso che lo ha portato dai deserti del Perù alla cima delle Ande. In amore non è stato fortunato anche se il Grande Fratello potrebbe rappresentare per lui il posto perfetto per incontrare la donna della sua vita. Dopo la convivenza e la fine di una storia seria, infatti, Pietro è libero sentimentalmente e aperto ad incontrare la persona giusta.

