FINALE ISOLA DEI FAMOSIi: VINCITORE E CLASSIFICA/ Pagelle: Amaurys Perez, felice di Nino Formicola

Isola dei Famosi 2018, vincitore e classifica finale: Nino formicola porta a casa la vittoria, lasciando bianca Atzei al secondo posto. Terzo Amaurys Perez…

17 aprile 2018 - agg. 17 aprile 2018, 7.57 Fabiola Iuliano

Mara Venier, Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari, Isola dei Famosi 2018

Grande entusiasmo su Twitter per la vittoria di Nino Formicola, che ieri sera è riuscito ad avere la meglio su Bianca Atzei e su altri agguerritissimi finalisti, nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2018. Di seguito i cinguettii più interessanti condivisi nella serata di ieri subito dopo il verdetto: "Troppo contenta che abbia vinto Nino, se lo merita. #isola", "Quest’uomo ci insegna che nella vita non è importante essere alti, ma all'altezza!” Gaspare (Nino) vince l’isola dei famosi 2018, ha vinto l’umiltà, la saggezza e la bontà". Naturalmente, non sono mancate le polemiche, riferite soprattutto a quei concorrenti che ieri sera hanno cavalcato la vittoria del primo in classifica senza gioire del tutto: "Ha vinto la cultura, la costanza, l'umiltà e la determinazione. In una parola: #Nino. Mi spiace per chi ha preferito farsi un selfie da solo/a con i coriandoli. Fossi stata al loro posto, sarei stata onorata di abbracciare una PERSONA degna di essere definita tale", "#isola tutto finisce così come è iniziato... comunque che poraccitudine quei 5 rosiconi rimasti in disparte mentre tutto festeggiavano Nino! Quanto siete #tristi!!!". (Agg. di Fabiola Iuliano)

ISOLA DEI FAMOSI 2018, LE PAGELLE

Quella che si è conclusa ieri è stata una diretta dell’Isola dei Famosi 2018 ricca di sorprese: a trionfare, nel corso degli ultimi minuti della diretta, è stato Nino Formicola, che ha avuto la meglio sulla seconda classificata Bianca Atzei e sul terzo concorrente della classifica Amaurys Perez. Appena fuori dal podio, dopo aver perso al televoto proprio contro il vincitore Nino Formicola, troviamo invece Francesca Cipriani, che ha conquistato il quarto posto piazzandosi appena un gradino più su di Jonathan Kashanian, che proprio contro di lei ha visto il suo sogno di vittoria infrangersi. A stabilire l’eliminazione dell’ex gieffino è stato il verdetto del televoto reso noto nelle prime fasi della serata, che ha decretato la fine della sua avventura nonostante fosse uno dei concorrenti più quotati alla vittoria finale. Se vi siete persi il verdetto finale che ha incoronato Nino Formicola come vincitore di questa edizione, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente sul sito ufficiale.

PIETRO TARTAGLIONE CHIEDE LA MANO DI ROSA PERROTTA

Fra i momenti più teneri e inattesi della finale dell’Isola dei Famosi 2018 c’è la richiesta di matrimonio fatta in diretta da Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha infatti fatto il suo ingresso in studio e, dopo aver riabbracciato la sua amata si è inginocchiato per formulare la sua richiesta (voto 7). La proposta, però, se da un lato ha intenerito e sorpreso tutti i presenti, dall'altro ha diviso i telespettatori a casa, che di fronte alla spettacolarizzazione di un momento così intimo non hanno potuto fare a meno di manifestare il loro dissenso (se vi siete persi il filmato della proposta di matrimonio, potete cliccare qui). Tra i momenti più teneri della puntata finale, anche l’abbraccio fra Alessia Mancini (voto 8) e il suo amato Flavio Montrucchio, un ricongiungimento suggellato dalla telefonata in diretta della piccola Mya, che non sapeva di essere in collegamento telefonico con sua madre. Il racconto di attimi di vita quotidiana ripercorso dalle parole di una bambina ha commosso tutti, per una pagina che resterà nei cuori di milioni di telespettatori.

LA NUOVA CONSAPEVOLEZZA DI JONATHAN

Eliminato nelle prime fasi della puntata in un agguerritissimo televoto che ha favorito Francesca Cipriani, Jonathan kashanian (voto 7) è stato il protagonista di uno dei momenti più importanti della finale dell’Isola dei Famosi 2018: il naufrago ha infatti realizzato che la permanenza sull'isola non gli ha dato tutte le risposte alle sue domande, ma in ogni caso è riuscita a chiarire una serie di aspetti delle questioni a lui più intime. “Cercate quello di cui avete bisogno dentro voi stessi”, ha urlato infatti a gran voce in diretta tv nel corso della serata, il tutto prima di ammettere di essere pronto a fare il grande passo: “Non ho mai avuto scadenze (…) ringrazio la famiglia che ho ma la mia missione dopo l’isola è farmene una io: famiglia è dove c’è amore prima di tutto”. E a mettere la parola fine sul suo sentimento di solitudine, del quale più volte si è parlato in Honduras, ci ha pensato il suo amatissimo fratello, che ha fatto il suo ingresso in studio portando con sé tutti gli amici dell’ex naufrago. Se vi siete persi il filmato, potete visualizzarlo sul sito ufficiale cliccando qui.

FRANCESCA CIPRIANI VINCITRICE MORALE?

Tra I principali protagonisti dell’Isola dei Famosi 2018 merita un posto di rilievo Francesca Cipriani (voto 9), una concorrente che con la sua straordinaria allegria ha tenuto banco nel corso di tutte le puntate del reality (voto 7). Per lei i complimenti di Mara Venier, che l’ha ringraziata per aver alleggerito un’isola che delle volte è apparsa anche troppo pesante; a unirsi alle parole della bionda opinionista, anche Daniele Bossari, che rivolgendosi alla concorrente ha sottolineato, soprattutto, l’affetto con il quale il pubblico ha accolto il suo ingresso nello studio dell’Isola dei Famosi: “Sei stata il personaggio più accattivante di quest’isola, hai dato una bella lezione (…) ti sei liberata, letteralmente, perché ti sei denudata... Prenditi tutto questo affetto: sei stata l’unica ad essere stata accolta in un modo così caloroso dal pubblico!”. Se volete rivedere il momento dedicato Francesca Cipriani nella puntata finale del reality, potete visualizzare il filmato sul sito ufficiale cliccando qui.

