Giorgia Palmas e Filippo Magnini fidanzati/ "Una scena da film che sognavo da tempo": l'annuncio ufficiale

Giorgia Palmas e Filippo Magnini fidanzati parlano per la prima volta del loro amore ai microfoni del settimanale Chi svelando sogni e progetti per il futuro.

17 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono ufficialmente una coppia. Dopo essere stati beccati dai paparazzi intenti a scambiarsi baci e tenere effusioni, l’ex nuotatore e l’ex velina di Striscia la Notizia escono ufficialmente allo scoperto parlando, per la prima volta, del loro fidanzamento in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola da domani, mercoledì 18 aprile. Sorridenti, felici e innamorati, Filippo Magnini e Giorgia Palmas esprimono la loro gioia per l’inizio di una storia che, sperano, li porterà molto lontani. Giorgia Palmas, single e mamma di una bambina, rivela di essere stata conquistata dall’essere gentiluomo di Magnini. “Filippo? Mi ha conquistata con il suo Tiramisù: me l'ha preparato a sorpresa per la cena del mio compleanno. Ma è stato un gentleman, non ci ha provato subito, il primo bacio ce lo siamo scambiati giorni dopo alle due del mattino in mezzo a piazza Duomo a Milano”, afferma l’ex velina. L’ex nuotatore, a sua volta, aggiunge: “È vero, è stata una scena da film che sognavo da tempo”.

FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS, TANTI PROGETTI PER IL FUTURO

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono innamorati dopo la fine delle rispettive storie d’amore con Federica Pellegrini e Vittorio Brumotti. Due storie importanti che hanno dato molto ad entrambi e di cui nessuno dei due si pente. L’ex velina, infatti, a tal proposito dice: “Nessuno dei due si pente degli amori passati anzi, è grazie anche a quelle esperienze che oggi abbiamo la maturità di dire che siamo finalmente felici. Se pensiamo già a un futuro insieme? Sì, ma ci andiamo coi piedi di piombo, ma con un cassetto pieno di sogni”. Nessuna voglia di bruciare le tappe, dunque, per la coppia che vuole procedere a piccoli passi. Magnini, però, al settimanale diretto da Alfonso Signorini, si dice convinto di aver trovato la donna giusta: «Ero single ormai da un anno dopo la fine della storia con la Pellegrini e non mi batteva più il cuore per nessuno, ma guardando Giorgia pensavo: “Sarebbe perfetta, lo sento. E così è stato”. Ho iniziato questa storia con lei pensando da subito che fosse definitiva». Sarà la storia d'amore che entrambi stavano aspettando?

