HUNGER GAMES: LA RAGAZZA DI FUOCO/ Sul 20 il film con Jennifer Lawrence (oggi, 17 aprile 2018)

Hunger games: La ragazza di fuoco, il film in onda su 20 oggi, martedì 17 aprile 2018. Nel cast: Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, alla regia Francis Lawrence. Il dettaglio.

17 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su 20

NEL CAST JENNIFER LAWRENCE

Il film Hunger games: La ragazza di fuoco va in onda su 20 oggi, martedì 17 aprile 2018, alle ore 21.00. Una pellicola d'azione e fantasy che rappresenta il secondo capitolo della saga che vede protagonista la bella e talentuosa Jennifer Lawrence nei panni di Katniss Everdeen. La pellicola ha potuto contare sulla regia di Francis Lawrence, che ha diretto i due sequel, al contrario del primo film della serie. Il cast di attori protagonisti di Hunger Games: La ragazza di fuoco è praticamente identico alla pellicola precedente, con Josh Hutcherson e Liam Hemsworth che tornato a vestire rispettivamente i panni di Peeta e Gale. Tra le new entry spicca il nome di Jeffrey Wright, che interpreta il personaggio di Beetee, attore cinematografico e televisivo americano apparso in serie tv come Boardwalk Empire - L'impero del crimine ed in film del calibro di Solo gli amanti sopravvivono, Le idi di marzo e Molto forte, incredibilmente vicino. Ma adesso, vediamo la trama del film nel dettaglio.

HUNGER GAMES: LA RAGAZZA DI FUOCO, LA TRAMA DEL FILM

Ketniss e Peeta, contro ogni pronostico, riescono a tornare sani e salvi nel distretto 12, sovvertendo le regole degli Hunger Games che notoriamente premiano un solo vincitore per ciascuna edizione. Intanto Ketniss diventa sempre più un vero e proprio baluardo ideologico della lotta alla supremazia di Capitol City sul territorio di Panem. Il tour dei vincitori si trasforma nell'occasione per animare gli animi rivoluzionari e sottolineare le atrocità messe in atto da Capitol City per mezzo degli Hunger Games. Di tutta risposta il presidente Snow cambia le carte in tavola ed annuncia che i partecipanti della nuova edizione dei giochi saranno scelti tra tutti i vincitori delle passate edizioni. La giovane Katniss rimane basita dalla notizia e tenta timidamente di ribellarsi, senza ottenere risultati. Tuttavia la ragazza, grazie anche all'intuito del suo stilista, accresce la sua fama di simbolo rivoluzionario grazie ad uno straordinario vestito infuocato, che indossa durate la cerimonia di apertura dei giochi. Poco dopo la 75° edizione degli Hunger GAmes ha finalmente inizio. Riusciranno Peeta e Katniss a tornare nuovamente sani e salvi a casa?

