I BERRETTI VERDI/ Su Iris il film con John Wayne e David Janssen (oggi, 17 aprile 2018)

I berretti verdi, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 17 aprile 2018. Nel cast: John Wayne che ha diretto anche la regia, David Janssen, Jim Hutton. La trama del film nel dettaglio.

17 aprile 2018

I berretti verdi, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 17 aprile 2018 alle ore 23.30. Una pellicola di guerra che è stata affidata alla regia di John Wayne e risulta tra i film bellici americani più famosi di tutta la storia del cinema. Wayne, oltre ad essersi occupato della regia del film lo ha anche prodotto assieme a Michael Wayne, suo figlio. Ha inoltre vestito i panni del personaggio principale del colonnello Michael "Mike" Kirby. Al suo fianco troviamo altri nomi eccellenti del panorama cinematografico americano ed internazionale degli anni 70 come David Janssen, Jim Hutton, Aldo Ray, George Take, Luke Askew e Mike Henry. Alla regia Wayne è stato affiancato da un altro grande persona del cinema come il regista Ray Kellogg. Il personaggio di George Beckworth è stato interpretato da David Janssen, attore cinematografico statunitense famoso per aver presto parte a film come Abbandonati nello spazio, L'uomo venuto dal Kremlino, Sono stato un agente C.I.A. e Una volta non basta. La trama di Berretti Verdi si è totalmente ispirata ad un'opera romanzata di Robin Moore incentrata su quanto accaduto durante il conflitto in Vietnam. Nel cast di attori secondari avrebbe dovuto apparire anche Chuck Norris, famoso in tutto il mondo come il protagonista della nota serie tv Walker Texas Ranger. La critica americana non parve apprezzare particolarmente il film, colpevole secondo molti di aver dipinto la guerra in Vietnam in maniera estremamente gloriosa e positiva. Stesso trattamento venneriservato a Berretti Verdi anche in Vietnam. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

La guerra in Vietnam è ormai esplosa portando morte, distruzione e ingenti perdite umane per entrambe le fazioni in gioco. Tra le fila americane i veri protagonisti del conflitto sono i cosiddetti Berretti Verdi, una squadra speciale dell'esercito addestrata in maniera impeccabile per fronteggiare adeguatamente la strategia d'attacco dei vietcong. Il resto della trama del film racconta come la guerra in Vietnam sia stato un conflitto cruento e privo di ogni forma di rispetto verso l'avversario, coinvolgendo civili e ricorrendo ad escamotage ai limiti della decenza umana.

