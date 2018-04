ISABELLA BIAGINI/ Oggi i funerali alla Chiesa degli Artisti di Roma: la stessa di Fabrizio Frizzi

Isabella Biagini, oggi 17 aprile 2018: si terranno alle 14 i funerali dell'attrice scomparsa sabato all'età di 74 anni. La cerimonia funebre alla Chiesa degli Artisti di Roma.

Isabella Biagini, foto da Domenica Live

Con la morte di Isabella Biagini se n'è andata una grande interprete del mondo dello spettacolo italiano. E per questo motivo è corretto, nonostante da ormai molti anni fosse calato l'oblio sulla carriera della grande attrice, che la sua cerimonia funebre si svolga all'interno della Chiesa degli Artisti di Roma, la stessa che poche settimane fa ha ospitato i funerali di un altro grande e indimenticabile della televisione italiana, il conduttore Fabrizio Frizzi. Si è detto come Isabella Biagini, soprattutto negli ultimi anni di vita, sia stata lasciata sola soprattutto dal mondo dello spettacolo che negli anni del boom mediatico l'aveva coccolata come spesso avviene alle star in ascesa. Ma alcuni dei personaggi che nel corso del tempo hanno manifestato la propria vicinanza alla Biagini non mancheranno certamente questo pomeriggio, alle ore 14, per dare l'ultimo saluto da una grande personalità del cinema e della tv.

I DETTAGLI SUL FUNERALE

Iniziano ad emergere alcuni dettagli sui funerali di Isabella Biagini che, come detto, si terranno alla Chiesa degli Artisti di Roma di Piazza del Popolo alle ore 14 di oggi, martedì 17 aprile 2018, per espressa volontà dell'attrice. La cerimonia funebre di Isabella Biagini, morta nella giornata di sabato all'Antea Hospice a Santa Maria della Pietà, dov'era stata trasferita per sottoporsi a cure palliative, sarà pubblica e aperta a tutti, in modo da consentire al suo pubblico di omaggiarla con un ultimo saluto. Gli amici della donna, intervenuti ieri a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, hanno informato che le esequie si svolgeranno con rito cattolico. Ulteriori dettagli rispetto ai funerali dell'oca giuliva più celebre del piccolo schermo riguardano gli addobbi: come espressamente richiesto dalla Biagini, infatti, all'interno della Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo saranno collocate rose gialle e gigli bianchi con un nastro nero.

