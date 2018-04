Il Castigatore/ Il nemico-amico di Cristiano Malgioglio ancora protagonista (Grande Fratello 2018)

17 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Il Castigatore ha dimostrato di essere subito al centro dei giochi al Grande Fratello 2018. I concorrenti della casa non sono tutti noti, molti si presentano in una fila fuori dalla casa e proveranno a entrare. Solo al momento in cui muoveranno la maniglia capiremo se faranno parte o meno della trasmissione di Canale 5. Sarà molto interessante capire anche se si relazionerà ancora una volta con Cristiano Malgioglio che in questa edizione avrà la possibilità di fare l'opinionista. Il Castigatore è pronto ad assumere nuovamente il ruolo di cattivone e vedremo se riusciremo a scoprire la sua voce perché in passato più volte ci sono stati tantissimi commenti con il pubblico che invocava la possibilità di conoscerlo un po' meglio. L'alone del mistero è rimasto, vedremo se si scoprirà qualcosa di più di lui.

IL NEMICO-AMICO DI CRISTIANO MALGIOGLIO

Tra i protagonisti del Grande Fratello 2018 c'è anche Il Castigatore reso noto dall'ultima edizione Vip del programma di Canale 5. Questi si era imposto all'attenzione come il nemico-amico di Cristiano Malgioglio. Era stato infatti bravo a rimanere in silenzio per tutta l'edizione, andando a propinare punizioni sempre peggiori al noto paroliere che prima era intimorito da lui e poi aveva iniziato a ridere di fronte al suo modo di fare anche un po' brusco. Vestito completamente da nero indossa anche un paio di occhiali scuri e non lascia vedere molto di sé. Quello che impressiona è anche la sua enorme stazza perché nonostante sia magro è altissimo e ha davvero un fisico importante che ha spaventato diverse volte anche Raffaello Tonon. Cosa combinerà in questa edizione del Grande Fratello 2018?

