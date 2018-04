JOE KIDD/ Su Rete 4 il film Clint Eastwood e Robert Duvall (oggi, 17 aprile 2018)

Joe Kidd, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 17 aprile 2018 alle ore 23.30. Una pellicola western uscita negli Stati Uniti nel 1972. La regia del film è opera dello statunitense John Sturges mentre il cast comprende attori di grande spessore come Clint Eastwood, Robert Duvall, John Saxon e Don Stroud. Al film ha lavorato, seppur in un ruolo marginale, l'attore americano Pepe Hern che nel 1960 è stato già diretto dal regista John Sturges nel film di genere western intitolato "I magnifici sette". Clint Eastwood ha anche partecipato attivamente allo scenario politico degli Stati Uniti d'America, sostenendo il partito repubblicano ai tempi di Dwight Eisenhower e in seguito la campagna elettorale di Richard Nixon candidato alla presidenza. Alla fine degli anni ottanta Eastwood è stato sindaco di una piccola città della California, Carmel-by-the-Sea, Sinola, un piccolo paese ai confini del Messico. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JOE KIDD, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Gli abitanti stanno vivendo un momento storico particolare, il colonialismo americano, il giudice di competenza del territorio deve intervenire per esaminare la situazione delle proprietà terriere, che prima erano appartenute ai peones messicani e che ora sono state occupate dai coloni americani. Terminata l'udienza preliminare, si respira ovunque aria di insoddisfazione, Luis Chama (John Saxon), per niente contento delle decisioni prese dal giudice, decide di farsi giustizia da solo, mettendo insieme una piccola banda e cominciano ad opporsi e a lottare contro le prepotenze dei latifondisti della zona. Lo sceriffo Mitchell (Gregory Walcott) cerca in tutti i modi di calmare i rivoltosi ma le rappresaglie continuano e sono sempre più violentie. A questo punto, per mettere definitivamente fine alla sommossa scatenata da Luis Chama, da New Orlean interviene un ricco proprietario terriero che risponde al nome di Frank Harlan (Robert Duvall). Quest'ultimo, per riuscire a sedare la rivolta, decide di formare a sua volta una banda e poi contatta e chiede aiuto ad un cacciatore di sua conoscenza di nome Joe Kidd (Clint Eastwood), che al momento è in galera perché accusato di svolgere attività di bracconaggio. Kidd si sente più vicino ai messicani e non si schiererebbe mai a favore dei propietari terrieri sempre più arroganti e autoritari proprio come Harlan, quando Luis Chama e la sua banda arrivano anche nella sua fattoria, rubano i suoi cavalli e uccidono a sangue freddo il suo fedele domestico, decide di offrire il suo aiuto ad Harlan, ma nel momento in cui scopre che il suo domestico non è morto per mano dei peones e che questi stanno subendo ingiustamente angherie di ogni tipo da parte di Halan, Kid cambia idea e decide di incontrare Chama. I due si affrontano in pace, discutono a lungo e alla fine Chama dichiara di essere disposto a porre termine a questa assurda battaglia e si consegna a Joe che lo porterà dallo sceriffo Mitchell. Durante l'ultimo scontro con Harlan, Joe combatte al fianco di Chama e insieme ammazzano il ricco proprietario e causano la morte di altri prepotenti come lui. Adesso che a Sinola è ritornato l'ordine e la tranquillità, Joe lascia il paese per fare ritorno al suo ranch, ma non va via da solo, insieme a lui c'è Helen (Stella Garcia), la ragazza messicana che ha conosciuto e che l'ha aiutato e sostenuto in questa avventura.

