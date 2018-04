LA VITA IN DIRETTA/ Ospite Giulia Luzi per parlare di Anna Oxa: i 40 anni di "Un'emozione da poco"

Questo pomeriggio, martedì 17 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

Oggi pomeriggio, martedì 17 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri pomeriggio il programma ha raccolto 1.380.000 spettatori con il 12.9% di share nella prima parte e 1.689.000 telespettatori con il 16.2% nella seconda. Come sempre, anche la puntata di oggi si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini. Oggi la conduttrice e le sue ospite hanno parlato di maternità e paternità. Nel salotto di Rai 1: Monica Leofreddi Marida Lombardo Pijola e Mary Baccaglini. Marco Liorni ricorda i 40 anni di "Un'emozione da poco" di Anna Oxa con Giulia Luzi e Dario Salvatori.

Liorni e Fialdini si lasciano?

In Rai sono già al lavoro sui palinsesti autunnali. Secondo quanto apprende l'AdnKronos, in via Mazzini preparerebbero una serie di cambiamenti al timone di alcuni dei programmi di punta delle reti Rai. Sembra infatti che Carlo Conti condurrà l’Eredità fino alla fine della stagione, mentre nella prossima stagione potrebbe essere Marco Liorni a prendere il timone del game show del preserale di Rai 1. Liorni lascerebbe quindi La vita in diretta e al fianco di Francesca Fialdini a potrebbe arrivare Tiberio Timperi. Antonella Clerici sembra sempre più orientata a lasciare “La Prova del Cuoco”: la candidata al primo posto è Elisa Isoardi, che ha già condotto il programma dal 15 dicembre 2008 al 30 maggio 2009, per sostituire Antonella Clerici in maternità, e nella stagione 2009-2010. Infine si vocifera che Mara Venier potrebbero tornare a condurre “Domenica In”, che ha condotto nove edizioni.

