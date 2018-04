LONE SURVIVOR/ Su Italia 1 il film con Mark Wahlberg e Emile Hirsch (oggi, 17 aprile 2018)

Lone Survivor, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 17 aprile 2018. Nel cast: Mark Wahlberg, Emile Hirsch, Eric Bana, alla regia Peter Berg. La trama del film nel dettaglio.

17 aprile 2018 Cinzia Costa

il film di guerra in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA PETER BERG

Lone Survivor, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 17 aprile 2018 alle ore 21.25. Una pellicola di guerra che è l'adattamento cinematografico di un racconto autobiografico scritto nel 2007 dal vero Marcus Luttrell, uno dei protagonisti dell'operazione militare "Red Wings" svoltasi nel 2005. La pellicola è stata realizzata nel 2013 per la regia di Peter Berg ed ha un cast formidabile che comprende Mark Wahlberg, Emile Hirsch, Eric Bana, Taylor Kitsch. L'attore Ali Suliman, che nel film interpreta un personaggio minore, nel 2008 ha lavorato con due grandi del cinema, il neozelandese Russell Crowe e lo statunitense Leonardo DiCaprio, al film di azione-thriller "Nessuna verità", del regista britannico Ridley Scott. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LONE SURVIVOR, LA TRAMA DEL FILM DI GUERRA

Siamo nel 2005. Una squadra della Navy SEALS, guidata dal comandante Kristensen, è pronta per una missione speciale, l'operazione "Red Wings". Il gruppo parte in aereo da Bagram ed è diretto in Afghanistan, allo scopo di fermare l'azione dei talebani capeggiati da Ahmad Shah. A formare la squadra speciale sono quattro militari molto in gamba e sono Michael Murphy, Marcus Luttrell, Matt Axelson e infine Danny Dietz. Giunti sul posto, gli uomini della United States Navy vanno in ricognizione e localizzano il villaggio dove si nasconde il leader Ahmad Shah (Yousuf Azami). I quattro militari trovano un nascondiglio, in attesa di nuovi ordini ma si trovano di fronte ad un imprevisto, ovvero l'arrivo di alcuni pastori con bambini e capre al seguito. L'ufficiale Murphy non sa come affrontare l'imprevsto, teme che ormai l'esito della missione sia già in parte compromesso ma ordina che non venga fatto del male a nessuno. Le comunicazioni via radio sono interrotte e, non potendo mettersi in contatto con la base, si sentono in pericolo. Presto vengono accerchiati dal nemico e sono costretti a difendersi dall'attacco rispondendo al fuoco, cercano con tutte le loro forze di resistere, nella speranza che sopraggiunge al più presto i soldati della cavalleria. La controffensiva va avanti senza esclusioni di colpi e accade l'inevitabile, Dietz viene colpito a morte, dopo di lui anche Murphy e a seguire Matt Axelson. A niente è servito l'intervento prezioso di due Boeing "CH-47 Chinook", tre membri della Navy SEALS rimangono uccisi sul campo, uno degli elicotteri viene abbattuto dai missili e anche il comandante Kristensen muore, stessa sorte toccherà a Shane Patton (Alexander Ludwig), il sottofficiale che era con lui. Marcus Luttrell sa di essere l'unico sopravvissuto e ha paura, a salvargli la vita è Gulab, un giovane uomo della tribù dei "Pashtun" che lo porta al villaggio dove vive e si prende cura di lui. Quando i talebani scoprono dove si trova Marcus, irrompono nel villaggio per uccidere anche l'ultimo dei "Navy Seals". Gulap accorre in difesa di Marcus Luttrell e, con l'aiuto di tutta la tribù, punta le armi contro i talebani che arretrano immediatamente. A distanza di qualche giorno gli integralisti ritornano guidati da Shah e mettono a ferro e fuoco l'intero villaggio. Anche questa volta però, Marcus si salva grazie al figlio piccolo di Gulap (Rohan Chand) e riesce ad uccidere Ahmad Shah. L'arrivo tempestivo dei militari americani mette fine al combattimento e Luttrell è finalmente fuori pericolo. Ferito e provato fisicamente, Marcus subisce un delicato intervento chirurgico e alla fine i medici riescono a salvargli la vita.

