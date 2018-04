Lucia Bramieri/ Chi è? La nuora di Gino criticata sul web: è già famosa (Grande Fratello 15)

Chi è Lucia Bramieri? Nuora del grande comico Gino, è una dei concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello al via questa sera su Canale 5.

Lucia Bramieri

Il nome di Lucia Bramieri è stato fra i primi a essere ufficializzato per i concorrenti del Grande Fratello 15. Non è di certo sconosciuta ai telespettatori, soprattutto perché si tratta della nuora dello scomparso comico Gino Bramieri. I fan di Domenica Live la ricordano infatti per diverse contestazioni in studio, collegate proprio al Telegatto dell'artista e alla sua rivendicazione piuttosto accesa. Si tratta quindi di una vip, come ha fatto notare una fetta di pubblico sui social, ma a spegnere ogni contestazione ci ha pensato Barbara d'Urso. La conduttrice ha infatti ribadito che Lucia Bramieri è stata scelta per la storia importante che ha alle spalle e non per la propria notorietà sul piccolo schermo. E chi invece potrebbe puntare il dito alla nuova concorrente per via del cognome acquisito dal marito, è già stato azzittito dalla stessa Bramieri. Il cognome la rappresenta, che piaccia o non piaccia, come ha sottolineato durante il suo video di presentazione. Il Grande Fratello 15 sarà di certo spumeggiante grazie alla sua presenza: si prevedono burrasche all'orizzonte. La sua personalità severa e schietta è già nota e promette di creare tensioni all'interno della Casa.

Criticata la scelta di Lucia Bramieri: è già famosa

Lucia Bramieri è uno di quei nomi già contestati dai fan del Grande Fratello 15, che hanno fatto notare in massa come molti dei nuovi concorrenti siano in realtà vip. Una scelta particolare voluta dalla produzione per questa nuova edizione del reality e che ha conquistato subito nuove critiche. Perché la Bramieri è stata scelta per entrare nella Casa? Alcuni su internet mormorano che il tutto sia dovuto alla pregressa conoscenza fra la concorrente e la timoniera Barbara d'Urso, che in passato ha avuto modo di ospitarla in uno dei suoi programmi. All'epoca Lucia era finita al centro di diverse accuse per via della sottrazione di un Telegatto di Gino Bramieri, che a suo dire le spettava di diritto come eredità dello scomparso marito Fabrizio. Un punto di vista contrario a quello della vedova del comico, che l'ha trascinata in tribunale proprio per questo e che alla fine ha avuto ragione agli occhi dei giudici. Lucia Bramieri ha però un passato tutto personale da raccontare, a partire da quel bendaggio gastrico che le ha permesso di perdere oltre 37 kg. A Domenica Live ha infatti rivelato di aver voluto affidarsi alle cure del chirurgo Pietro Lorenzetti per poter ritrovare se stessa anche di fronte allo specchio. Ha deciso inoltre di partecipare al GF 15 anche per far conoscere la sua vera personalità, compresi i pregi e difetti che a suo dire non sono emersi durante la famosa bagarre in tv con la suocera. Guerriera e battagliera, afferma di avere ancora molto da raccontare e mostrare al pubblico italiano.

© Riproduzione Riservata.