Lucia Orlando/ Chi è la commessa romana che "spiava" i concorrenti del reality (Grande Fratello 15)

Chi è Lucia Orlando, giovane commessa di Roma, è una dei nuovi inquilini che entreranno nella casa de Grande Fratello 15, questa sera in diretta su Canale 5.

Lucia Orlando

Lucia Orlando ha realizzato finalmente il suo sogno di entrare nella Casa del Grande Fratello 15. La giovane commessa di Roma abita a breve distanza dalla location di Cinecittà e ha sempre osservato i movimenti dei concorrenti dal balcone della propria abitazione. E così fra un sogno ad occhi aperti e l'altro, la 28enne finalmente ce l'ha fatta. Lucia ha forse il merito di essere una dei pochi e veri nip che vedremo nel reality, a discapito di altri volti già visti sul piccolo schermo in altre occasioni. La conferenza stampa che si è svolta ieri ci ha già permesso di conoscere qualche particolare della nuova concorrente, a partire dal suo rapporto con la seduzione: praticamente nullo. Fra le sue calzature infatti spiccano solo 3 paia di scarpe con i tacchi, mentre troneggiano scarpe da tennis e cappellino. Sportiva e sicura di sé, non ha paura nel definirsi una vera e propria str***a. Sembra infatti che Lucia sia una di quelle persone che o si amano o si odiano: qualcuno la ritiene simpatica e solare, mentre altri la vedono più come una nemica da combattere. Farà questa impressione anche agli altri concorrenti del reality? Ciò che di certo ci si aspetta meno dalla romana è che trovi l'amore grazie alla Casa. Il suo rapporto con gli uomini non è di certo positivo, come ha svelato, e questo potrebbe tenerla lontana da possibili flirt passionali.

Carattere forte di Lucia Orlando: è solo apparenza?

Il Grande Fratello 15 si prepara ad aprire le porte a Lucia Orlando, uno dei volti meno conosciuti di quest'edizione del reality. Romana di nascita e crescita, la nuova concorrente ha preferito non lasciare mai la sua amata Capitale e di proseguire la sua carriera professionale nell'ambiente che conosce meglio. I contrasti sono parte integrante della personalità di Lucia e non solo per via dell'effetto di amore/odio che potrebbe fare agli altri concorrenti della Casa. Abbiamo visto infatti come nonostante sia una commessa preferisca sempre un outfit più comodo, fatto di tute e non di certo di minigonne. Sembra inoltre che Lucia sia consapevole della propria personalità e questo l'ha spinta infatti a mettere le mani avanti durante il video di presentazione, in cui ha chiesto al GF 15 se fosse davvero sicuro di volerla fra i nuovi protagonisti del reality. Scopriremo solo nel corso delle puntate se la Orlando si conosce davvero così bene e se instaurerà dei buoni rapporti con gli altri concorrenti, oppure se troverà già chi la prenderà di petto. Non è di certo l'unica partecipante ad avere un carattere forte, ma sappiamo anche che nel caso di Lucia si tratta solo di apparenza. Quell'aggressività che conosce così bene nasconde in realtà delle fragilità che potrebbero emergere presto in un contesto così difficile come quello della Casa.

© Riproduzione Riservata.