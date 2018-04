Marco Liorni a L'Eredità?/ Valzer di conduttori in Rai tra Mara Venier e Tiberio Timperi

La prossima stagione televisiva in casa Rai potrebbe segnare un vero e proprio valzer di conduttori a cominciare da Marco Liorni e finendo a Mara Venier e Tibero Timperi, ecco le novità

17 aprile 2018

Il Grande Fratello nip prende il via questa sera con una delle sue storiche conduttrici, Barbara D'Urso, ma al suo fianco non ci sarà il suo storico inviato, Marco Liorni. Il suo addio al reality all'epoca creò non poco scompiglio tra i fan e proprio oggi, a poche ore dal debutto della nuova edizione, si parla di lui come possibile conduttore de L'Eredità. Già nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di un ruolo importante per Liorni e l'occasione potrebbe essere proprio il quiz del preserale di Rai1 soprattutto adesso che Fabrizio Frizzi non c'è più e che Carlo Conti non potrà essere alla conduzione sempre e comunque per via dei suoi impegni, spesso in diretta, in prima serata. Toccherà proprio a Liorni fare il salto di qualità e arrivare nel preserale della rete ammiraglia Rai? Un altro conduttore che sta scalpitando sembra essere Tiberio Timperi stanco di essere relegato ai programmi del mattino e nel fine settimana.

MARA VENIER TORNA A DOMENICA IN?

Il conduttore sta puntando in alto e, in particolare, magari proprio al pomeriggio di Rai1 magari a La Vita in diretta. Questo potrebbe dare il via ad un vero e proprio valzer di conduttori che potrebbe segnare anche l'arrivo di Elisa Isoardi a La Prova del cuoco lasciandosi alle spalle il suo Buono a Sapersi, in onda tutti i giorni per la felicità dei suoi fan. Antonella Clerici, infatti, vorrebbe dedicarsi ad altri progetti lasciando il suo gioiellino e applicandosi a nuovi format e dirette tv. Ma se nei palinsesti settimanali le novità potrebbero essere queste anche alla domenica pomeriggio potrebbe cambiare qualcosa. Dopo il flop di Cristina Parodi e di sua sorella Benedetta, si parla più insistentemente del ritorno di Mara Venier alla conduzione del suo storico programma, Domenica In.

