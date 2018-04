Mariana / Chi è? "Credo nell'intelligenza delle donne, ma mi piace apparire" (Grande Fratello 2018)

Mariana, Chi è? La ragazza crede nell'intelligenza delle donne, ma sottolinea come le piace molto apparire. Intanto sul web già polemica sul suo vestito. (Grande Fratello 2018)

17 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Mariana, Grande Fratello 2018

Arrivano le prime polemiche dell'edizione 2018 del Grande Fratello e vedono protagonista Mariana. Ha dimostrato subito di essere molto intelligente, ma il pubblico però non ha molto gradito la sua ampia scollatura. Parte qui la seconda parte del suo discorso di presentazione quando ha sottolineato di amare il fatto di essere al centro dell'attenzione. Staremo a vedere se questo dualismo sarà rispettato da questa splendida ragazza con un corpo da modella ma un cervello da notare altrettanto. Il pubblico però si affida alla superficialità dell'apparire e la critica, saprà Mariana lasciar cadere questi luoghi comuni che vedono nella ragazza splendida e molto curata lo stereotipo della donna senza cervello. Sembra essere un'edizione quella del Grande Fratello dove verranno mandati molti messaggi interessanti con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo da studio pronti a dire la loro.

"CREDO NELL'INTELLIGENZA DELLE DONNE"

Mariana fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2018. Si tratta di una ragazza davvero splendida di 22 anni, capelli lunghi e sguardo penetrante. Inoltre sembra davvero molto intelligente e le sue parole di presentazione ce lo fanno capire: "Credo nell'intelligenza delle donne, perché se sei solo carina non vai da nessuna parte". Nonostante questo non nasconde la sua voglia di affrontare il mondo dello spettacolo da protagonista: "Mi piace apparire e non lo nego, è una mia caratteristica". La ragazza fa ingresso nella casa insieme ad Alessia e sembra essere subito davvero pronta per questa splendida avventura nella casa più famosa della televisione. Gli editori hanno scelto ragazze davvero un po' al di fuori del comune, tutte bellissime e con la possibilità concreta di uscire dal programma con proposte serie per fare le modelle. Conquisteranno molti cuori?

